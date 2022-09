Zwei Finger sind in die Höhe gestreckt. Der Daum ragt etwas aus dem Boden heraus. Die Schwurfinger in der Torgasse, eine Skulptur des Künstlers Franz Gutmann aus dem Jahr 1990, stehen mitten im Weg. Auch Martin Lang, stellvertretender Leiter des Kulturamtes Konstanz, sieht das so.

Martin Lang, stellvertretender Leiter des Kulturamtes Konstanz, sagt: „Die Imperia hat am Anfang auch keinen großen Zuspruch gehabt. Jetzt ist sie ein Wahrzeichen der Stadt.“ | Bild: Steinert, Kerstin

„Dort kurz vor dem Durchgang zur Laube ist es eng. Die Skulptur steht wirklich mitten im Weg und ist für viele eher ein Verkehrshindernis“, sagt er und lacht. Die Schwurfinger. Sie sind ein perfektes Beispiel für Kunst im öffentlichen Raum – und davon gibt es in Konstanz viel.

Kunst darf laut Martin Lang vieles: „Sie darf gefallen. Sie darf provozieren.“ Nur eines darf sie nicht – nämlich „langweilig sein“. | Bild: Steinert, Kerstin

Ob die klobigen Finger schön anzusehen sind oder nicht, darüber lässt sich streiten. „Kunst muss nicht immer schön sein. Sie darf gefallen. Sie darf provozieren. Sie darf nur nicht langweilig sein“, findet Lang. Und so verhält es sich auch mit den Schwurfingern.

Kunstwerke sollen etwas aussagen – aber was sagt sie?

In einer Interpretation dieses Kunstwerks von Poetry-Slam-Künstler Marvin Suckut, welche direkt an der Figur per QR-Code auf dem Smartphone abgespielt werden kann, wird sogar davon gesprochen, dass die Finger „kein Kunstwerk der schönen Sorte“ sei.

Erklärung per QR-Code Über 100 Kunstwerke im öffentlichen Raum befinden sich laut dem Kulturamt Konstanz in der Stadt. Weil viele der Kunstwerke nicht wirklich wahrgenommen werden, hat das Kulturamt zehn Kunstwerke „sprechen lassen“. Bei diesen zehn Kunstwerken haben bekannte Konstanzer Autoren und Künstler ihre Interpretation als „Kunststücke“ auf gesprochen. Über einen QR-Code, der über das Smartphone aufrufbar ist, können Interessierte literarische, lyrische und musikalische Interpretationen anhören.

Bei einige Kunstwerken kann man einen QR-Code anscannen, sodass man eine Interpretation zu dem jeweiligen Kunstwerk anhören kann. | Bild: Steinert, Kerstin

Aber dafür seien die Schwurfinger ein Kunstwerk mit Aussage. Denn diese stehen nur unweit des Amts- und Landgerichtes Konstanz. Die Pose, zwei noch oben gereckte Finger, der Daumen in der Mitte, ist das internationale Zeichen für „ich schwöre“. Ein Symbol dafür, die Wahrheit zu sagen und nicht zu lügen. Ein eindeutige Aussage. Wenig Interpretationsspielraum.

Video: Steinert, Kerstin

So eindeutig wie bei den Schwurfingern ist es in der Kunst aber nicht immer. „Kunst ist immer etwas sehr Subjektives“, sagt Lang. Besonders deutlich wird das bei dem Kunstwerk mit dem wenig einprägsamen Namen „Grat-Drehen-Stöcke-Senkrecht-Einfallen-Formationen-Senken“.

Ja, so heißt wirklich ein Kunstwerk in Konstanz. Nur wissen es wahrscheinlich die wenigstens Konstanzer oder Besucher. Das Kunstwerk mit dem zungenlahmlegenden Namen steht am Gondelehafen auf dem Rondell. Es ist eine vier Tonnenschwere Steinskulptur des Künstlers Peter Kamm.

Konstanz Die Unterführung zur Marktstätte wird ab Anfang Mai zum Kunstraum im Herzen der Stadt Das könnte Sie auch interessieren

Hier ist auch die Kunst der Interpretation gefragt

„Der Name ist wirklich nicht einfach“, sagt Lang. Vielleicht ist das auch schon Teil der Kunst. Denn das Kunstwerk selbst ist nicht zu einfach zu beschreiben. „Es ist aus Sandstein und hat viele raue Stellen und unterschiedliche Strukturen. Hier kann wirklich viel hineininterpretiert werden“, sagt Lang.

In den kleinen Wölbungen erkennt Martin Lang, stellvertretender Leiter des Kulturamtes Konstanz, Korallen. | Bild: Steinert, Kerstin

Die Struktur unten links kann an Bienenstöcke erinnern. | Bild: Steinert, Kerstin

Ob man dieses Kunstwerk nun schön finde oder nicht, jeder sehe in dem Stein etwas anders. Lang selbst sieht viele Naturelemente. „Auf der einen Seite sehen die Strukturen aus wie Korallen, aber der anderen Seite könnten Bienenstöcke zu sehen sein. Man sucht eben nach vertrauten Formen“, sagt Lang.

Gleichzeitig habe die Skulptur oben eine Abrinne, wo das Wasser ablaufen könne. „Dadurch gibt es bei der Skulptur eine angefangene Spaltung und wirkt zerbrechlich“, sagt Lang.

Konstanz Kunstwerke auf der Rinde – schadet das den Bäumen denn nicht? Das könnte Sie auch interessieren

Auch die Konstanzer Imperia war zu Beginn unbeliebt

Aber stellt sich bei so einer Skulptur nicht schnell die Frage: Ist das Kunst, oder kann das weg? „Das solche Gedanken aufkommen, ist nachvollziehbar“, sagt Lang. Weg komme deswegen trotzdem keines der Kunstwerke. „Sie machen den öffentlichen Raum auch zur Begegnungszone der Kunst“, erklärt Lang – auch wenn das ein oder Kunstwerk vielleicht vielen nicht gefällt.

„Die Imperia hat am Anfang auch keinen großen Zuspruch gehabt. Jetzt ist sie ein Wahrzeichen der Stadt. Und trotzdem gibt es noch immer Menschen, die die Imperia nicht so toll finden“, zieht Lang einen Vergleich. Doch wenn die Imperia weg wäre, wie in einem kürzlich veröffentlichen Video, wäre der Schock mittlerweile auch groß.

Konstanz Stimmt‘s? Hat die Imperia während der Zeit des Konstanzer Konzils den Geistlichen als Prostituierte die Köpfe verdreht? Das könnte Sie auch interessieren

„Es soll Menschen neugierig machen“

Kunst solle zum Nachdenken animieren. Besonders gut sei das beim Circus Maximus zu erkennen. Einer Plastik, die im Innenhof des Rathauses steht. Das Wirrwarr aus Zahnrädern, kleinen Figuren und Eisengestängen sieht aus wie ein abstraktes Mobilee.

Der Circus Maximus im Innenhof des Rathauses ist sehr kleinteilig. | Bild: Steinert, Kerstin

Touristin Ute Jungchen steht vor der Skulptur und hat den Fotoapparat gezückt. „Es ist sehr interessant. Ich erkenne darin verschiedene Themen: Mensch und Technik, aber auch Musik und Kultur“, sagt sie und macht ein Foto. Sie werde wieder kommen. Ihr gefällt, was sie an Kunst in den Gassen gesehen hat.

„So soll es auch sein. Es soll Menschen neugierig machen“, sagt Lang. Ob es schön ist, das sei eine ganz andere Frage. „Kunst muss nicht schön sein“, wiederholt Lang.