Wer auf der Laube in die Nähe des Lenk-Brunnens kommt, stutzt erstmal: In luftiger Höhe baumeln mehrere weiße Stoffbahnen, die am unteren Ende mit einer Art Rolle versehen sind. Schnell stellen die Konstanzer in sozialen Netzwerken allerlei Vermutungen an, welchen Sinn diese Teile haben.

Kreuzlingen Im alten Lichtspielhaus „Apollo“ tut sich was! Das ist dort künftig geboten Das könnte Sie auch interessieren

Insektenfang fürs Restaurant – oder was?

„Damit sollen Insekten gefangen werden, welche dann als regionale Bio-Kost in den hiesigen Restaurants verkauft werden sollen“, witzelt jemand auf Facebook. Dagegen beschwert sich eine Konstanzerin: „Wo ist der Sinn? Es lenkt beim Autofahren ab.“ Auch eine Art Krähen-Kot-Abwehr ist im Gespräch: Über den weißen Bahnen haben einige Vögel ihre Nester.

Der Wahrheit am nächsten kommt ein Nutzer, der an ein Projekt des Verhüllungskünstlers Christo denkt. Denn tatsächlich handelt es sich bei den Tüchern um eine Kunst-Installation im Rahmen der Kunstnacht Konstanz-Kreuzlingen am Samstag, 25. März, 16 bis 23 Uhr. Dies- und jenseits der Grenze ist viel Programm geboten, unter anderem eben auch auf der Laube.

Was baumelt hier von den hohen Bäumen nahe dem Lenk-Brunnen auf der Laube? Konstanzer rätseln fleißig. | Bild: Hanser, Oliver

Laube wird in Licht, Farben und Klänge getaucht

Die aufgehängten Vliesbahnen werden laut Veranstalter durch Licht- und Videoprojektionen zur begehbaren Lichtskulptur. „Abstrakte Projektionen zeigen Wasserbewegungen und Lichtspiegelungen, schnelle und langsame Farbwechsel, Streiflichter und Lichtstreifen und entwickeln ihre eigene Magie, die diesen bekannten Platz mit neuem Leben füllen“, heißt es auf der Website kunstnacht.de. Dazu ertönen besondere Klänge.

Ob die in den hohen Bäumen brütenden Rabenkrähen von dieser Idee angetan sind, wird sich zeigen. Passanten haben beobachtet, dass sie sich durch die wehenden Vliese bei ihrer Arbeit gestört fühlen. „Die Installation des Künstlerkollektivs ‚4forlight‘ wurde mit allen zuständigen städtischen Ämtern abgestimmt und freigegeben“, teilt dazu der städtische Pressesprecher Walter Rügert mit.

Bild: Hanser, Oliver

Am Sonntag, 26. März, und dem folgenden Montag werde dann alles wieder abgebaut. Dann haben die Krähen ihre Ruhe. Und ihr Kot landet wieder ungebremst auf dem Boden.