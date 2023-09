Lernen ohne Schulbücher, Klassenzimmer ohne Kreide, Kommunikation übers Handy: Was vor einigen Jahren noch unvorstellbar schien, wird auch in Konstanz langsam Wirklichkeit. Die Stadt Konstanz treibt die Digitalisierung ihrer Schulen voran.

Ein Schlaglicht darauf wirft ein Vorgang, der weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit über die Sommerferien abgelaufen ist: Die Politik hat eine weitere halbe Million Euro freigegeben, damit die Verwaltung nicht weniger als 1020 Tablet-Computer kaufen kann.

Geldbeutel der Eltern soll nicht über Chancen entscheiden

Bis die Stadt im Gegenzug auf die Anschaffung von Schulbüchern verzichten kann, wird es wohl noch etwas dauern, aber die Ausstattung der der Schülerinnen und Schülern mit, wie es bei der Verwaltung heißt, Endgeräten gilt als ein wichtiger Schritt. In Rahmen der Lernmittelfreiheit stellt die Stadt sie zur Verfügung, damit der Geldbeutel der Eltern nicht über die Teilhabe und Bildungschancen der jüngsten Konstanzer entscheidet.

Der Gemeinderat hatte dazu beschlossen, dass Schritt für Schritt die Schüler ab Klasse 9 absteigend mit Tablets ausgestattet werden, und das über fünf Jahre gestreckt. So kann die Stadt die Investition von über 2,5 Millionen Euro über die Jahre verteilen, und es müssten auch nicht alle Geräte gleichzeitig eingerichtet werden. 2023 ist nun die Klassenstufe 8 an der Reihe, wie es in einer Gemeinderatsvorlage heißt.

Bei der Anschaffung kann sich die Stadt einer Art Sammelbestellung anschließen, denn es gibt eine so genannte zentrale Beschaffungsstelle der kommunalen und öffentlichen IT-Dienstleister in Deutschland, die die Lieferung europaweit ausschreibt. So muss die Stadt Konstanz nicht selbst ausschreiben und kann zugleich von einer beachtlichen Einkaufsmacht profitieren.

500 Euro pro Gerät mit Zubehör: Ist das wirklich Mengenrabatt?

Dennoch sind die Geräte alles andere als billig. Eine halbe Million Euro für rund 1000 Geräte bedeutet einen Stückpreis von 500 Euro – für Tablet und Zubehör. Zuletzt hatte die Stadt mit den Computern eine stabile Hülle samt Tastatur, einen Bedienstift und ein Ladegerät ausgegeben.

Hinzu kommen laufende Datennutzungs- und Stromkosten für die erforderlichen leistungsstarken Netzwerke in den Schulen. Und warum müssen es ausgerechnet die iPad-Geräte von Apple sein, die als deutlich teurer gelten als vergleichbare Produkte anderer Hersteller, die mit dem Betriebssystem Android laufen?

Hier muss sich die Stadt offenbar auch finanziell dem fügen, was die Lehrer für richtig halten. Apple-Tablets werden laut der ohne öffentliche Beratung soeben angenommenen Ratsvorlage gekauft, „weil die Geräteklasse iPads durch die Schulleiterkonferenz als einheitliches mobiles Endgerät festgelegt wurde.“