Bereits am vergangenen Donnerstag haben zwei Personen aus der Schweiz versucht, mit gefälschten Impfpässen in Konstanz an digitale Impfzertifikate zu kommen. Damals verständigten Mitarbeiter der Apotheken die Polizei (wir berichteten).

Wie die Polizei am Montag in einer Pressenotiz mitteilt, haben am vergangenen Wochenende sechs weitere Personen versucht, durch die Vorlage eines gefälschten Impfausweises den digitalen Nachweis über eine angebliche Covid-Schutzimpfung zu erlangen.

Zwei Apotheken, die beide in der Konstanzer Altstadt liegen, seien betroffen gewesen. Alle sechs Tatverdächtigen stammten aus der Schweiz, teilt das Polizeipräsidium mit. Gegen sie ermitteln die Konstanzer Beamten nun wegen Urkundenfälschung.