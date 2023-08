Im zweiten Quartal 2023 wurden in Konstanz 122 Solaranlagen neu installiert. Dies entspricht einem Zuwachs von 6,8 Prozent im Vergleich zur letzten Datenerhebung im März 2023.

Damit liegt das Wachstum in Konstanz unter dem bundesweiten Durchschnitt aller deutschen Städte (8,0 Prozent). Die Gesamtzahl der in Konstanz installierten Solaranlagen beträgt aktuell 1908 Anlagen – das entspricht ungefähr einer Fläche von 15 Fußballfeldern.

Die installierte Leistung in Konstanz liegt damit bei 23 Megawatt. Gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1000 Einwohner schafft Konstanz es im Ranking der Städte auf Platz 1515 – gemessen an der insgesamt installierten Leistung auf Rang 658.

Das geht aus den offiziellen Photovoltaik-Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für das Jahr 2023 hervor, die das Vergleichsportal für Solaranlagen Selfmade Energy jetzt erneut für 2050 Städte ausgewertet hat.

Viele wollen energetische Unabhängigkeit

Solarexperte Tim Rosengart, Geschäftsführer des Vergleichsportals für Solaranlagen Selfmade Energy, schätzt die Entwicklungen im zweiten Quartal 2023 folgendermaßen ein: „Unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine fragte im vergangenen Jahr kaum jemand nach dem Preis einer Solaranlage. Das entscheidendste Kriterium war, welche Firma am schnellsten installieren konnte.“

Viele wollten ihre energetische Unabhängigkeit so schnell wie möglich erreichen – mithilfe einer eigenen Solaranlage, so die Einschätzung von Rosengart. Der Preis habe keine Rolle gespielt. Und diesen Umstand hätten viele Solarfirmen ausgenutzt.

Im Selfmade Energy Solar-Atlas finden sich die Photovoltaik-Ausbauzahlen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur für alle 2050 deutschen Städte sowie für alle Bundesländer.