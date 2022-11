Passanten auf der Marktstätte trauten ihren Augen kaum: In der Nacht von Freitag auf Samstag, 29. Oktober, kurz nach Mitternacht waberte massiger Schaum im Kaiserbrunnen. Hat sich hier irgendjemand ein Bad im kalten Brunnenwasser gegönnt?

Auf diesen Gedanken kam auch die Konstanzerin Franziska Wagner, die gerade von einem Fotoshooting auf dem Heimweg war und geistesgegenwärtig auf den Auslöser drückte. „Der gesamte Brunnen war voller Schaum. Es sah so aus, als wäre es eben gerade erst passiert. Aber ich habe niemanden in der Nähe gesehen“, erzählt sie gegenüber dem SÜDKURIER am Telefon.

Rätsel über Rätsel

Auch ihr erster Gedanke war: „Hat hier jemand auf der Marktstätte eine Schaumparty gemacht?“ Diese Frage ist bislang ungeklärt, denn auch die Polizei wusste bislang noch von nichts. Jetzt aber haben die Beamten Kenntnis davon und ermitteln, wie Polizeipressesprecher Dieter Popp sagt. Deshalb nimmt die Polizei sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (07531) 995-0 entgegen.

Auf jeden Fall scheint da jemand Unsinn im Sinn gehabt zu haben. Aber irgendwie hatten die Blubberblasen im sanft beleuchteten Kaiserbrunnen auch etwas Reizvolles, und nicht nur für das ästhetische Empfinden der Fotografin. „Ein älteres Ehepaar kaum vorbei und der Mann meinte: ‚Sieht toll aus‘“, berichtet Franziska Wagner, die auch glaubt, es handle sich hierbei um einen Scherz.

Durch welche Substanz der Kaiserbrunnen zum Blubberblasenbecken wurde, ist bislang nicht geklärt. | Bild: Franziska Wagner

Fragen über Fragen

Jetzt schon? Der Fasnachtsauftakt ist doch erst am 11.11. und jener der schwäbisch-alemannischen Fasnacht am 6. Januar. Und was könnten Blubberblasen mit einer vorgezogenen Halloween-Party zu tu haben? Es bleiben Fragen über Fragen, aber vielleicht hat ja jemand des Rätsels Lösung? Wenn Sie wissen, was dahinter steckt, melden Sie sich gerne per Mail bei der Lokalredaktion Konstanz unter konstanz.redaktion@suedkurier.de.