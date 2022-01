Fit im Ehrenamt heißt die Veranstaltungsreihe, welche die Stadt Konstanz bereits seit einigen Jahren Ehrenamtlichen bietet. Wohlwissend, dass die Vereinsarbeit aus verschiedenen Gründen – auch wegen der gestiegenen Bürokratie – immer schwieriger und fordernder wird, leistet die Stadt entsprechend Unterstützung.

„Vereine sind wie die Fasern einer Gesellschaft, die diese zusammenhalten. Außerdem ist es eine hochintegrative Geschichte, denn über ein Interessensgebiet kommen Menschen unterschiedlichsten Alters, Herkunft und politischer Strömung zusammen“, stellt Martin Schröpel, Beauftragter für Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement der Stadt Konstanz, fest. Trotzdem bleibt das Gewinnen von ehrenamtlich Engagierten schwierig. Die Gründe sind vielfältig, wie ein Beispiel zeigt.

Ehrenamt in Konstanz Etwa 700 eingetragene Vereine gebe es in Konstanz, berichtet Martin Schröpel, Beauftragter für Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement der Stadt Konstanz. Er schätzt, dass etwa die Hälfte der Konstanzer Bürger in einem dieser Vereine organisiert ist; dies bedeute jedoch nicht, dass die Vereinsmitglieder auch eine Aufgabe im Sinne des ehrenamtlichen Engagements übernehmen. Schließlich gehe es oftmals lediglich um das Ausüben eines gemeinsamen Hobbys. Schröpel schätzt die Funktion der Vereine – nicht nur wegen des integrativen Moments – hoch. Er nimmt Chöre und Musikvereine als Beispiel. „Was wäre eine Stadt ohne ein solches Angebot?“, stellt er die rhetorische Frage, wobei er nicht nur an die Aktiven, sondern auch an die Konzertbesucher denkt. Um diesen wesentlichen Baustein der Gesellschaft in die Zukunft zu führen, bietet die Stadt Konstanz Fortbildungsreihen, damit zum Beispiel Organisation und Struktur der Vereine optimiert werden können.

Von Lust und Frust des Ehrenamts kann Dennis Riehle ein Liedchen singen. Der 36-jährige Litzelstetter engagiert sich seit 23 Jahren ehrenamtlich in Vereinen, Initiativen und Organisationen. Ja, und dann kommt doch immer wieder ein Wendepunkt.

Erst hängt er sich in enthusiastisch in die jeweilige Aufgabe hinein und schmeißt schließlich – scheinbar plötzlich und aus heiterem Himmel – eines der Ehrenämter hin. Dies geschieht nicht aus einem spontanen Groll heraus. Vielmehr handelt es sich um wohlüberlegte Entscheidungen.

Frusterlebnis: Kampf gegen Windmühlen

Im vergangenen Jahr beendete Dennis Riehle beispielsweise seine Mitwirkung im Arbeitskreis soziales Miteinander des Ortschaftsrates Litzelstetten und seine Autorentätigkeit für das Ortsmitteilungsblatt. Der Grund: Zum einen fehlten Dank und Anerkennung für die unentgeltliche Arbeit, zum anderen hatte er den Kampf gegen Windmühlen satt. Er will etwas bewegen. Und wenn sich gar nichts tut, dann ist es für Riehle Verschwendung kostbarer Lebenszeit, die er viel sinnvoller einsetzen kann.

„Ehrenamt ist für mich sinnstiftender Lebensinhalt“, stellt Dennis Riehle fest. Das war es für ihn seit Jugend an. Mit den Jahren wurden die Aufgaben im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements noch wichtiger für ihn, denn zwischenzeitlich ist er erwerbsunfähig. „57 Diagnosen aus allen Bereichen“, stellt er fest. Riehle spricht offen über seine Krankheiten, schreibt Bücher darüber und ist in Selbsthilfegruppen und in Beratungen aktiv.

Er ist keiner, der über seine Leiden klagt. Er ist ein Macher, der anderen helfen möchte, zumal er aus eigener Erfahrung weiß, wie es dem Gegenüber geht. Und dieser Freiwilligendienst hilft ihm auch dabei, die 57 Diagnosen in den Hintergrund treten zu lassen. „Meine Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt, aber ich kann viel über den Computer machen“, sagt Riehle und meint: „Ich habe mir Aufgaben geschaffen, mit denen ich zufrieden bin und die mich erfüllen.“

Wenn Ehrenamt zur Selbstverständlichkeit wird

Diese neuerliche Zufriedenheit liegt aber auch darin begründet, dass er hinter manches einen Schlussstrich gezogen hat. So hat er sich aus dem Arbeitskreis soziales Miteinander, bestehend aus Ortschaftsräten und fachkundigen Bürgern aus Litzelstetten, zurückgezogen.

„Was habe ich mich abgemüht. Ideen und Vorschläge habe ich unterbreitet und nichts ist dabei herausgekommen“, resümiert er und stellt für sich fest: „Der Arbeitskreis ist nicht effizient.“ Er war den Kampf gegen die Windmühlen leid und: „Ich hatte nicht mehr die Kraft, mich noch weiter einzubringen.“

Auch das Schreiben für das Ortsblättle, das er im Auftrag des Ortsvorstehers unentgeltlich übernommen hatte, hat er an den Nagel gehängt. Der Grund: „Das große Thema ist Undankbarkeit“, sagt Dennis Riehle. Selten habe er ein Lob oder ein Dankeschön gehört, dafür umso mehr Kritik bekommen. „Es ist ein gesellschaftliches Problem, das heute selten Danke gesagt wird. Ehrenamt ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Je länger man etwas macht – wo auch immer – es wird zur Routine, zur Normalität, zur Selbstverständlichkeit.“

„Eine kleine Aufwandsentschädigung ist auch okay“

Auch spricht er von großer Erwartungs- und Forderungshaltung an jene, die Freiwilligendienst leisteten. Zudem hätten gerade die Aufgaben „für die Ortsverwaltung Ausmaße angenommen“, die für einen Ehrenamtlichen nicht mehr geeignet seien. „Da könnte man fast eine Halbtagsstelle schaffen“, wertet Riehle.

Eben in diesem Punkt sieht Dennis Riehle ein gesellschaftliches Problem. Er spricht von einer „zunehmenden Monetarisierung des Ehrenamts“. Ehrenamt im eigentlichen Sinn bedeute schließlich, dass man unentgeltlich eine bürgerschaftliche Aufgabe übernehme. „Eine kleine Aufwandsentschädigung ist auch okay“, sagt er und moniert: „Aber wenn ein Ehrenamt zu einem richtigen Job wird und dadurch eine sozialversicherungspflichtiger Stelle wegfällt, das finde ich ganz schwierig. Gerade im Bereich Wohlfahrtspflege wird mit Geld um Ehrenamtliche konkurriert.“

Wertschätzung ist die beste Motivation

Dennis Riehle ist ein Verfechter des wahren Ehrenamtes, dem Engagement für eine gute Sache und ein Dankeschön als Lohn. Auch wenn er viele Frusterlebnisse hatte und hat – es gibt auch Bereiche, wo es gut laufe. Ein solches positives Beispiel hat Riehle sofort parat: „Die Litzelstetter Nachbarschaftshilfe. Sie zeigt, dass es funktioniert. Da wird das Ehrenamt noch Wert geschätzt und man bekommt immer ein nettes Wort.“