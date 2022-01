Konstanz vor 41 Minuten

„In jeder Uniform steckt auch ein Mensch“: Was Polizeibeamte bei Corona-Demonstrationen und sogenannten Spaziergängen erleben

Mehrere hundert Menschen schlossen sich am Montag bei einem „Spaziergang“ durch Konstanz zu einer illegalen Corona-Demonstration zusammen. Auf der Marktstätte fand eine Gegendemonstration statt. Die Polizei zeigte in der Innenstadt Präsenz. Auch wenn es in Konstanz ruhig blieb, wissen viele der Beamten, wie es ist, am Rande von Corona-Demos angefeindet oder beleidigt zu werden. Was die Polizisten bei diesen Veranstaltungen erleben und wie sie damit umgehen.