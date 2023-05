Im Auftrag der Entsorgungsbetriebe Konstanz (EBK) werden ab Mitte Juni Renovierungen von Abwasserkanälen durchgeführt. Neun Kanalabschnitte werden laut Mitteilung der Stadt im Zuge dieser Maßnahme baulich saniert. Die betroffenen Kanäle befinden sich in den Stadtteilen Fürstenberg und Petershausen, dort vor allem in den kleineren Straßen rund um den Zähringerplatz.

Im Stadtteil Fürstenberg wird an den Kanälen in den folgenden Straßen gearbeitet werden: Fürstenbergstraße, Wollmatingerstraße, Elberfeldstraße, Haidelmoosweg und Schleyerweg.

wird an den Kanälen in den folgenden Straßen gearbeitet werden: Fürstenbergstraße, Wollmatingerstraße, Elberfeldstraße, Haidelmoosweg und Schleyerweg. In Petershausen werden die Kanäle in der Luisenstraße, Hansegartenstraße, Goebelbeckerstraße und Eisenbahnstraße saniert.

Konstanz Die ersten Bagger sind da! Jetzt beginnen die Bauarbeiten für den Lago-Kreisel Das könnte Sie auch interessieren

Die ausführenden Firmen und die Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz (EBK) seien bestrebt, die Auswirkungen für Anwohnerinnen und Anwohner sowie den Fuß-, Rad- und motorisierten Verkehr so gering wie möglich zu halten, versichern die Verantwortlichen in der Pressenotiz.

Die Sanierungen erfolgen in geschlossener Bauweise, im sogenannten Schlauchlinerverfahren. Das bedeutet laut EBK-Homepage, dass die Straßenoberfläche hierfür nicht geöffnet werden muss, sondern die Arbeiten über vorhandene Schächte erfolgen.

Wie funktioniert dieses Verfahren? Dafür wird über Zustiegsschächte ein in Harz getränkter Gewebeschlauch, der sogenannte Schlauchliner, in den betroffenen Kanalabschnitt eingeführt. Dieser Schlauchliner legt sich eng an die vorhandene Kanalwand an und dichtet den Kanal von innen ab. So wird der Abwasserkanal ertüchtigt, ohne dass die Straßenoberfläche geöffnet werden muss.

Wie lange dauert diese Maßnahme?

Mit den vorbereitenden Arbeiten für die Sanierungen wird laut der Pressemitteilung voraussichtlich Anfang Juni begonnen. In den zu sanierenden Kanalabschnitten sind vorausgehende Fräsarbeiten notwendig, um Ablagerungen zu entfernen. Dazu werden spezielle Roboter in den Kanal gesetzt, denn auch die Fräsarbeiten erfolgen im geschlossenen Kanal.

Der Einbau eines Schlauchliners in den betroffenen Kanalabschnitten ist in der Regel nach nur einem Arbeitstag abgeschlossen, heißt es in der Pressemitteilung. Dieser Einbau ist ab Mitte Juni geplant. Alle Kanalrenovierungen dieser Maßnahme werden voraussichtlich im Juli abgeschlossen sein.