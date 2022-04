von Greta Seeburger

Eigentlich hatten die Mitarbeiter der Schreinerei Sandmann auch dieses Jahr vor, eine Aktion zu Ostern zu veranstalten. Schon 2020 und 2021 hatte diese vielen Konstanzer Kindern und Familien eine große Freude bereitet – und dadurch im vergangenen Jahr für den Konstanzer Hospizverein 6300 Euro sammeln.

(Archivbild) Zur Abholung der verschenkten Holz-Osterhasen (vorn im Bild) vor der Schreinerei Sandmann bildete sich im März 2021 eine lange Schlange. | Bild: SK-Archiv | Stefan Kraus

Aus verschiedenen Gründen konnte dieser das Oster-Projekt im Jahr 2022 jedoch nicht erneut in die Tat umgesetzt werden. Welche das sind, hat der Inhaber der Schreinerei, Stefan Kraus, dem SÜDKURIER beim Ortstermin erklärt.

Holzpreise gingen durch die Decke

Bei dem Holz, das für die Hasen verwendet wird, handelt es sich um Multiplex-Material, welches bereits durch die Corona-Krise sehr schlecht lieferbar geworden ist und jetzt durch den Krieg in der Ukraine noch rarer wird. Sehr viel Holz wird aus der Ukraine und Weißrussland bezogen und ist nun sehr teuer, wie der Schreinermeister vor Ort erläutert.

Stefan Kraus, Inhaber der Schreinerei Sandmann, hofft, dass er und seine Mitarbeiter zu einem späteren Zeitpunkt wieder eine Aktion starten können. | Bild: Greta Seeburger

So lag der Materialpreis für die frühere Oster-Aktion noch bei etwa drei bis vier Euro pro Quadratmeter. Dann stieg aber der Preis bis Ende des vergangenen Jahres bereits auf 14 Euro. Aus diesem Grund musste die Schreinerei das kostbare Material dieses Jahr für andere Projekte verwenden. Da es für die Hasen kein Alternativmaterial gab – anderes Holz würde zum Beispiel der Witterung nicht standhalten können – musste die Aktion in diesem April leider ausfallen.

Diesen Holzhasen hat die Konstanzer Schreinerei vor Ostern 2021 verschenkt, um Familien in der Zeit der Pandemie eine Freude zu machen. | Bild: Greta Seeburger

Zudem gab es in letzter Zeit viele coronabedingte Ausfälle beim Personal und die Schreinerei muss nun ihre Projekten umsetzen, die Priorität haben. „Die Hände fehlen einfach“, sagt Stefan Kraus. Deshalb sind auch die Lehrlinge derzeit stark eingebunden – und wie der Schreinermeister sagt „unentbehrlich“. Sie hatten in den vergangenen zwei Jahren immer fleißig für die Oster-Aktionen gearbeitet und die Holz-Eier sowie die Hasen ausgesägt.

Inhaber bleibt optimistisch

Aufgrund der stark gestiegenen Kosten für das Material sowie den Einsatz von Personal, das aktuell an anderer Stelle benötigt wird, und dem zeitlichen Aufwand, hat die Schreinerei also in diesem Jahr leider keine Kapazität für ein erneutes Oster-Projekt.

Trotz der aktuellen Situation blickt Inhaber Stefan Kraus optimistisch in die Zukunft. Er meint: „Ich bin mir sicher, wir werden so etwas in der Art irgendwann wieder machen – zu einem besseren Zeitpunkt.“

Ein Blick ins Innere der Schreinerei Sandmann | Bild: Greta Seeburger

Da sie in den letzten Jahren so viel positive Rückmeldungen erhalten haben, würden die Mitarbeiter der Schreinerei gerne wieder eine vergleichbare Aktion starten. Eventuell dann auch über ihren Onlineshop, der gerade in Planung ist und momentan auf Etsy.com einen Probelauf durchläuft.