Neue Mitarbeiter wurden eingestellt

Zum Ende des Jahres 2020 wurde die neu geschaffene Stelle eines Gemeindevollzugsbeamten besetzt. Derzeit befindet sich der neue Mitarbeiter noch zur Einarbeitung in der Stadtverwaltung. In seiner 25-Prozent-Stelle soll sich der Mann um diverse Verkehrsbrennpunkte kümmern. Im Sommer wird ein Arbeitsschwerpunkt in Wallhausen sein, wenn viele Besucher ins Strandbad kommen. Wie Verwaltungsleiter Jürgen Morgen erläutert, gehören nun auch die beiden Parkplätze am Strandbad zu seinen Aufgaben. Kommende Woche treten auch ein neuer Vorarbeiter und ein weiterer Mitarbeiter ihren Dienst im Bauhof an.