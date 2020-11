Viele Konstanzer überlegen im Sommer sehr genau, ob sie im Rhein schwimmen gehen sollen. Die Sorge, in Glassplitter zu treten, treibt sie um. Wie schlimm es am Rheinufer ausschaut, das wissen Anton Jellinek (11) und Anthon Priesemeister (32) genau.

Mehr zu Anton und Anthon Anton Jellinek ist elf Jahre alt und Schüler am Heinrich-Suso-Gymnasium. An der Schule will er eine Seeputzete organisieren. Das Okay des Klassenlehrers und des Schulleiters hat er bereits eingeholt und seine Klassenkameraden wollen auf jeden Fall mitmachen, sobald die Corona-Verordnungen eine derartige außerschulische Aktivität zulassen. „Susan vom Rhine Cleanup habe ich gefragt, wo wir Metallzangen herbekommen, und ich habe mit Herrn Rinklin von der Stadt Kontakt aufgenommen“, berichtet Anton Jellinek. „Ob wir eine Genehmigung von der Stadt brauchen, habe ich noch nicht herausgefunden. Eine solche Aktion muss man aber nicht mehr beim Regierungspräsidium anmelden, wie es früher war“, berichtet der Elfjährige, der hofft, dass ein solches Engagement auch an anderen Schulen Schule macht.



Anthon Priesemeister ist 32 Jahre alt und macht auf die Problematik über Instagram aufmerksam. Außerdem will er Leute zum Mitmachen animieren und eventuell Aktionen starten. Infos auf Instagram unter: ist elf Jahre alt und Schüler am Heinrich-Suso-Gymnasium. An der Schule will er eine Seeputzete organisieren. Das Okay des Klassenlehrers und des Schulleiters hat er bereits eingeholt und seine Klassenkameraden wollen auf jeden Fall mitmachen, sobald die Corona-Verordnungen eine derartige außerschulische Aktivität zulassen. „Susan vom Rhine Cleanup habe ich gefragt, wo wir Metallzangen herbekommen, und ich habe mit Herrn Rinklin von der Stadt Kontakt aufgenommen“, berichtet Anton Jellinek. „Ob wir eine Genehmigung von der Stadt brauchen, habe ich noch nicht herausgefunden. Eine solche Aktion muss man aber nicht mehr beim Regierungspräsidium anmelden, wie es früher war“, berichtet der Elfjährige, der hofft, dass ein solches Engagement auch an anderen Schulen Schule macht.ist 32 Jahre alt und macht auf die Problematik über Instagram aufmerksam. Außerdem will er Leute zum Mitmachen animieren und eventuell Aktionen starten. Infos auf Instagram unter: cleanup_konstanz

Die beiden Konstanzer kennen sich nicht persönlich, aber sie verbindet mehr, als nur die Beinahe-Namensgleichheit. Anton und Anthon sammeln unabhängig voneinander in ihrer Freizeit das auf, was andere achtlos weggeworfen oder liegengelassen haben.

Der elfjährige Anton sendet einen dringenden Appell an alle, ihren Müll in den Mülleimern zu entsorgen. Gerade von Flaschen geht eine Gefahr aus. Während des Rhine Cleanups, an dem Anton teilgenommen hat, verletzte er sich im Herosé-Park an einer kaputten Flasche.

Anton Jellinek (11) sammelt in seiner Freizeit regelmäßig Müll aus. Während des Rhine Cleanups hat er sich schwer an der Hand verletzt. Ihm ist es wichtig, „darauf hinzuweisen, was durch Glasscherben und Glasflachen alles passieren kann“. | Bild: Scherrer, Aurelia

Die Wunde an der Hand „war so groß, dass man eine Münze hätte reinstecken können“, berichtet Anton. „Die Strecksehne vom Zeigefinger war durchgeschnitten.“

Die Narbe an der rechten Hand des Jungen ist noch unübersehbar. Operation, wochenlang Gipsschiene, und all das kurz vor der Einschulung ins Heinrich-Suso-Gymnasium. Anton Jellinek hat Glück im Unglück gehabt: Die Sehne ist gut zusammengewachsen und er kann den Finger wieder bewegen.

Konstanz Noch ein Ort, an dem es zu laut und zu schmutzig ist: Anwohner klagen über Zustände bei Grillplatz am Wasserwerk Das könnte Sie auch interessieren

Dass es auch anders hätte ausgehen können, ist dem Elfjährigen sehr wohl bewusst. Trotzdem wird er weiter Müll aufsammeln und regt alle in seinem Umfeld zum Mitmachen an.

„Ich mag Fische und den See. Scherben nicht.“

Das hat er schließlich immer so gemacht. Ob beim Kanu fahren oder beim Angeln: Anton fischt immer Müll aus dem Wasser. „Ich mag Fische und den See. Scherben mag ich nicht“, stellt der Elfjährige, der im Sommer auch mit Taucherbrille unter Wasser Flaschen aufsammelt, fest.

„Am Herosé-Park sieht es ganz schlimm aus“, stellt er fest. Flaschen, ein im Rhein entsorgter Grill oder Zigarettenkippen – Anton kann nur den Kopf schütteln ob des rücksichtslosen Verhaltens der Mitmenschen. Zumal es die Leute eigentlich besser wissen sollten. „Eine Zigarettenkippe verschmutzt 60 Liter Wasser“, stellt der Sextaner fest. „Nicht die Asche, der Filter ist das Problem.“

Eine Sehne in der Hand durchschnitten – aber Anton lässt sich nicht unterkriegen

Cool fand Anton Jellinek die Idee des Rhine Cleanups (Aufräumen am Rhein). Er lag seinen Eltern sechs Wochen lang in den Ohren, dass er mit seinen Freunden mitmachen wollte. Irgendwann kam das Einverständnis für die außergewöhnliche Bitte, denn: Am Tag des Rhine Cleanups hatte Anton Geburtstag; statt Tortenschlacht und Spielenachmittag sammelte das Geburtstagskind mit seinen Freunden Müll im Herosé-Park ein.

Dann passierte das Unglück. „Ich habe Glasflaschen aus dem Rhein geholt und sie die hohe Mauer zu einem meiner Freunde hochgereicht. Eine ist ihm versehentlich aus der Hand gerutscht und direkt auf meine Hand gefallen“, so Anton. Es folgten Fahrt ins Krankenhaus und Operation. Der elfte Geburtstag wird für die Familie Jellinek unvergessen bleiben, so viel ist sicher.

Konstanz 10 Kilogramm Zigarettenstummel haben Konstanzer im Herosépark aufgesammelt. Das ist nicht nur eklig, sondern auch gefährlich Das könnte Sie auch interessieren

Anton nimmt seine Verletzung jedoch zum Anlass, „darauf hinzuweisen, was durch Glasscherben und Glasflachen alles passieren kann“, wie er sagt. Deshalb appelliert er an alle Generationen, ihren Müll nicht achtlos wegzuwerfen oder liegen zu lassen.

Und: Am Suso will er eine Seeputzete organisieren. Von seinen Eltern weiß er, dass dies früher eine feste Tradition an Konstanzer Schulen war. Jedes Jahr sind für einen Tag die Klassen ausgerückt und haben das Seeufer entmüllt. Für die Schüler sei dies immer ein Event gewesen und habe gleichzeitig jeden einzelnen für die Umweltbelange sensibilisiert, haben ihm seine Eltern berichtet.

Seeputzete der Schulen war früher Tradition

„Ich habe schon den Klassenlehrer und den Schulleiter gefragt“, berichtet Anton. Die Initiative stößt auf positive Resonanz. Einziges Handicap: „Wir können es jetzt nicht machen, denn aufgrund der Corona-Verordnung dürfen Klassen nicht gemischt werden. Und außerschulisch dürfen ja nur zwei Haushalte zusammenkommen.“ Aber sobald es wieder geht, will er die Seeputzete starten, denn die Kinder wollen Vorbild sein.

„Einer muss den Anfang machen“, bestätigt Anthon Priesemeister. Der 32-Jährige ärgert sich schon seit langem über den herumliegenden Müll. „Es stößt mir innerlich auf“, sagt er, der Tier- und Umweltschutz im Blick hat.

Anthon Priesemeister (32) mit dem bei einer seiner Touren gesammelten Abfall. „Von der Mangelware zum Wegwerfartikel Nummer eins“, kommentiert er den Umstand, dass immer mehr Mund-Nasen-Schutzmasken herumliegen. | Bild: Scherrer, Aurelia

Die Vermüllung der Weltmeere sei ja hinlänglich bekannt. Über das Thema „nachdenken tun viele, aber etwas dagegen machen, tun nur wenige“, meint der junge Mann. Deshalb hat er sich dazu entschlossen, „meine freie Zeit für etwas Sinnvolles einzusetzen“: Er geht, mit Handschuhen, Zange und Beutel ausgestattet, den Müll aufsammeln, sei es beim Spazierengehen oder beim Plogging (Müllsammeln während des Joggens).

„Beim ersten Mal war es ein schräges Gefühl“, meint Anthon Priesemeister. „Es war irgendwie seltsam, sich zu bücken und fremden Müll einzusammeln. Da muss man erst einmal über den eigenen Schatten springen.“ Die Unsicherheit legte sich aber bald und jetzt ist Müllsammeln längst zu seinem Hobby geworden.

Konstanz Weil es ihr am Konstanzer Herosé-Park zu dreckig ist, ruft die zehnjährige Lara zum gemeinsamen Müllsammeln auf Das könnte Sie auch interessieren

Hotspots gebe es in Hülle und Fülle, stellt er fest und gibt sofort einen Tipp: „Man muss sich auf einen Flecken und auch die Zeit begrenzen, sonst wird es endlos“, so Priesemeister. Gerade das Zigarettenkippen-Auflesen sei eine Sisyphus-Arbeit.

Ehrenamtliche Ergänzung zur Arbeit der Technischen Betriebe

Das private Müllaufsammeln sieht er als Ergänzung zu den engagierten Mitarbeitern der Technischen Betriebe der Stadt Konstanz, die einen tollen Job machten, „aber nicht jede Kippe aufsammeln können“, sagt Priesemeister.

Natürlich wird Anthon Priesemeister auch von Leuten angesprochen. „Eine Frau hat mich beim Plogging einmal verdutzt gefragt, warum ich das mache. Ich habe keck geantwortet: Warum machen Sie es noch nicht?“ Gerade ältere Menschen würden das Engagement schätzen. „Sie sagen, dass sie es toll finden, dass es noch Idealisten und Alltagshelden gibt“, berichtet Anthon Priesemeister.

Konstanz Anwohner haben die Nase voll von Lärm und Dreck im Herosé-Park und fordern von der Stadt Konstanz weitere Maßnahmen Das könnte Sie auch interessieren

Sein schönstes Erlebnis: Eine fünfte Klasse vom Humboldt-Gymnasium hatte gerade einen Ausflug gemacht und ihn, der gerade Müll sammelte, gebeten, ein Klassenfoto zu machen. Natürlich waren die Kinder neugierig, was er da macht. „Ich habe dann einen kleinen Vortrag gehalten. Die Kleinen haben sehr interessiert zugehört und anschließend motiviert mitgeholfen“, erzählt Anthon Priesemeister lächelnd.

Schutzmasken: „Von der Mangelware zum Wegwerfartikel Nummer eins“

Nicht nur über Glasscherben und Kippen ärgert sich Anthon Priesemeister, sondern vor allem über die herumliegenden Einwegmasken. „Ein Phänomen unserer Zeit: Von der Mangelware zum Wegwerfartikel Nummer eins“, seufzt er und weist auf die große Gefahr für Tiere hin: „Vögel verfangen sich darin.“ Für ihn ein absolutes Unding, denn er engagiert sich für all jene, „die nicht für sich einstehen können“.

Anton und Anthon wollen auch andere Menschen dazu bewegen, es ihnen gleichzutun. Priesemeister macht über Instagram auf die Problematik aufmerksam und versucht über diesen Kanal (Link zum Instagram-Kanal) Mitsammler zu finden, denn: „Einer muss anfangen.“