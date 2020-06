Konstanz vor 2 Stunden

In der August-Borsig-Straße hat es gebrannt: Glutnester in einem Silo beschäftigen die Feuerwehrleute bis zum Mittag

Gegen 8 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der August-Borsig-Straße in Konstanz gerufen. In einem Handwerksbetrieb waren Glutnester in einem Silo für Holzspäne entdeckt worden. Das Gebäude wurde zwischenzeitlich evakuiert und die Umgebung für die Dauer des Einsatzes gesperrt.