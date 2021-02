Konstanz/Schweiz vor 41 Minuten

In den ersten Wochen der Ausgangssperre wurden 70 Schweizer in Konstanz erwischt

Als im Dezember in Baden-Württemberg in Kraft trat, sorgte das zu Beginn nicht nur auf Konstanzer Seite für Schwierigkeiten – sondern auch jenseits der Grenze für Verunsicherung. Derzeit gibt es zwar stichprobenartige Kontrollen an der Grenze in Konstanz. Die Bundespolizei schickt aber niemanden zurück, auch wenn der Einreisegrund nicht Corona-konform ist.