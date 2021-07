Konstanz vor 1 Stunde

Impfmüdigkeit bei gleichzeitiger Impfstoffschwemme? So schätzen ein Apotheker und ein Hausarzt aus Konstanz die Lage vor Ort ein

Spontane Impfangebote in der Stadt Konstanz sollen das Tempo wieder erhöhen, mit dem gegen die Verbreitung des Coronavirus angekämpft wird. Doch wie sieht es an der Impffront wirklich aus? Werden die bereits bestehenden Impfangebote in der Konzilstadt tatsächlich immer weniger nachgefragt? Und hat die sogenannte Impfstoffschwemme auch den Bodensee erreicht?