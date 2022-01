Der ehemalige Schüler des Gymnasiums ist sich sicher: „Die Pandemie hört dann am schnellsten auf, wenn alle geimpft sind, und das durch jede Bevölkerungsschicht.“ Der von ihm und seiner Frau Verena Spohn organisierte Kinderimpftag am Heinrich-Suso-Gymnasium verlief erfolgreich. Für zögernde Eltern hat der Arzt derweil trotzdem Verständnis.

„Max, warum hast du dich impfen lassen?“, fragt Thorsten Huber seinen Sohn. Damit Corona bald vorbei ist, ist die Antwort. Der sechsjährige Max ist eines von 60 Kindern, das am Dreikönigstag am Heinrich-Suso-Gymnasium in Konstanz gegen