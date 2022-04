Manchmal sagen ihm Fahrgäste, er sei toll gefahren, und bedanken sich mit einer Tafel Schokolade. Stammgäste auf den Linien der Stadtbusse kennen Rudolf Egenhofer. Seit 30 Jahren lenkt der Familienvater von der Reichenau die Busse der Stadtwerke Konstanz.

Schon seit mehr als 40 Jahren sitzt er beruflich hinter dem Steuer. Ganz am Anfang fuhr er Lastwagen, dann Reisebusse. „Ich bin bis nach Istanbul gefahren.“ Heute ist die Stadt Konstanz sein Revier. Er gehört zu den 153 Busfahrern der Stadtwerke, die allein in diesem Jahr rund 20 Stellen neu besetzen müssen.

Neubesetzung ist nicht leicht Das sei kein einfaches Unterfangen, sagt deren Sprecher Christopher Pape, und erklärt: „Es gibt einige Faktoren, die den Beruf zu einer Herausforderung machen: Dazu gehört die Notwendigkeit des Schichtdienstes in einer Sieben-Tage-Woche.“ Bei sehr hohem Verkehrsaufkommen müsse ein Fahrer ruhig bleiben und die Übersicht bewahren. Erschwerend kämen die hohen Mieten und Lebenshaltungskosten in Konstanz hinzu. Voraussetzung für die Konstanzer Busfahrer sei die Führerscheinklasse D und die vorgeschriebene Qualifikation für den Berufskraftfahrer. Schulungen für Quereinsteiger bieten die Stadtwerke nicht an.

„Positives und Negatives“ aus 30 Jahren

Rudolf Egenhofer gehört zu den ausgebildeten Fahrern, die ihren Beruf lieben. „Es gibt Positives und Negatives“. In der Rückschau ist für den 65-Jährigen klar: Das Positive überwiegt. Er würde wieder bei den Stadtwerken anfangen. Er überlege auch, ob er als Rentner auf Minijob-Basis weiterfahren werde.

Rudolf Egenhofer ist auf verschiedenen Buslinien unterwegs. Wegen des Panoramas auf der Alten Rheinbrücke liebt er Fahrten in und von der Altstadt. | Bild: Hanser, Oliver

Egenhofer ist sich bewusst, dass er als Busfahrer auch Konstanz repräsentiert. Er versuche, ein gutes Bild abzugeben, auch wenn es ihm die Fahrgäste nicht immer leicht machten, erklärt er, und weiter: „Man muss sich im Griff haben“ und dürfe sich nicht über jede Anfeindung aufregen. Er versuche, Konflikten mit Ruhe zu begegnen. Viele Menschen seien nicht mehr so freundlich wie früher, und der Druck im Geschäft sei gewachsen. Dennoch gelte für ihn: Der Fahrgast müsse zufrieden sein: „Der Ton macht die Musik.“

Der SÜDKURIER hatte im Februar über einen Fall berichtet, in dem eine Frau im Stadtbus von einem betrunkenen Mann beschimpft und bedroht wurde, und keine Hilfe bekam, als sie beim Fahrer um Unterstützung bat. Schwierige Situationen kennt auch Rudolf Egenhofer. Er berichtet, manche Busse seien übervoll, und dennoch sollten sie pünktlich sein.

Konstanz Barzahlung in Konstanzer Bussen: Was ist, wenn Fahrgäste nur große Scheine beim Ticketkauf dabei haben? Das könnte Sie auch interessieren

Ein Anfänger denke dann, er müsse Gas geben. Doch dies sei nicht nur gefährlich, sondern falsch. Zeit spare man nur mit dem guten Beobachten der Türen und dem Symbol für das Anhalten. Wolle keiner ein- oder aussteigen, dann gelte es, zügig weiterzufahren. Ein von Egenhofer gesteuerter Bus sei noch nie an einer Ampel geblitzt worden, und ganz selten wegen der Überschreitung der Geschwindigkeit. Klar sei aber: Strafzettel gehen auf eigene Rechnung.

„Die Fliehkräfte sind enorm“

Der 65-Jährige freut sich, dass er in den 30 Jahren als Busfahrer für die Stadtwerke keinen Unfall hatte. „Da gehört aber auch eine Portion Glück dazu. Man hat es nicht immer in der Hand.“ Grundsätzlich lenke er ein Schwerfahrzeug, das ganz anders reagiere als ein normales Auto. Wenn er erst einmal die Tonnen eines 12,5 bis 22,5 Meter langen Busses in Bewegung gesetzt habe, könne er nicht mehr so ohne Weiteres bremsen. „Die Fliehkräfte sind enorm.“ Deshalb ermahne er auch Kinder, wenn diese im Bus herumrennen.

Manches sei übrigens vom Fahrerstand aus gar nicht möglich, etwa die hinterste Türe zu öffnen. Manche forderten dies recht unfreundlich. Doch die Passagiere müssten schon selbst den Türöffner betätigen, erklärt Rudolf Egenhofer. Grundsätzlich fahren er und seine Kollegen verschiedene Busse und Linien. Da könne es schon einmal vorkommen, dass einer eine Abbiegung vergesse.

Konstanz Konstanzer Paar wird wegen Mitnahme des Fahrrads aus dem Stadtbus geworfen – und macht seinem Unmut darüber auf Facebook Luft. Was sagen die Stadtwerke dazu? Das könnte Sie auch interessieren

Es gelte dann mit Humor und Souveränität zu reagieren. Jeder Bus habe seine eigenen Eigenschaften, etwa beim Bremsen. Ein Bus mit Anhänger weise ein ganz anderes Fahrverhalten auf als einer ohne. Darauf müsse man sich einstellen. Ein wenig Fahrtalent gehöre auch zum Beruf: „Wenn man auf eine Engstelle zufährt, muss man wissen, ob es reicht oder nicht.“

Schichtdienst rund um die Uhr

Und Menschenkenntnis könne nicht schaden. Rudolf Egenhofer schaut sich seine Fahrgäste genau an. Wenn er den Eindruck habe, dass einer ein bisschen Humor vertrage, antworte er entsprechend. Zum Beispiel auf die Frage wie lange denn der Bus halte: „Bei guter Pflege 15 Jahre.“ Der Schichtdienst sei gewöhnungsbedürftig, biete aber mehr Freiheiten mit einer Familie als der Reiseverkehr, sagt der Familienvater.

Grundsätzlich seien die Busse auch am Wochenende, frühmorgens und in Teilen der Nacht unterwegs. Es gebe die geteilten Schichten, bei denen einer etwa von 6.30 bis 10 Uhr und dann wieder von 15 bis 19 Uhr fahre. Diese seien zwar unbeliebt, aber notwendig, um etwa Schüler und Berufspendler zu bedienen. Manchmal fahre man im Schichtdienst um 4 Uhr morgens, manchmal um 2 Uhr nachts.

Allensbach/Reichenau Der B33-Tunnel an der Waldsiedlung soll im Juli fertig sein Das könnte Sie auch interessieren

Andererseits habe er auch freie Zeiten, und einen Arbeitgeber, an dem er nicht herumnörgeln wolle: Er erlebe die Stadtwerke als verlässlichen Partner, sagt Rudolf Egenhofer. „Man kann mit den Vorgesetzten sprechen. Man muss nicht im stillen Kämmerlein jammern.“ Die Busse seien vorbildlich gewartet, geputzt und betankt. Das seien alles Dinge, um die er sich als Fahrer nicht kümmern müsse. In seiner Zeit als Fahrer von Reisebussen sei dies anders gewesen.