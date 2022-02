Konstanz 08. Februar 2022, 06:17 Uhr

Immer diese Meckerei: Der Konstanzer Unternehmer Stefan Niethammer warnt vor negativen Folgen für die Stadtgesellschaft

Irgendwas ist an allem auszusetzen: Die Corona-Vorschriften, der Mangel an Parkplätzen, Umsatzeinbußen des Handels und wem nichts Besseres einfällt, schimpft über das Wetter. Stefan Niethammer zählt sich zu den innovativen Leuten in der Wirtschaft und fordert eine Tonlage des Aufbruchs.