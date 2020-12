Arthur Merk ist seit dem Jahr 1969 bei der Feuerwehr aktiv. „Meine Frau wusste, wen sie heiratet“, sagt Arthur Merk lächelnd und fügt dankbar an: „Sie schaltet auch sofort das Licht an, damit ich schnell loskomme.“

Arthur Merk, geboren am 12. März 1957, trat am 1. April 1969 in die Jugendfeuerwehr der bis 1975 noch selbstständigen Gemeinde Dingelsdorf ein. 1975 wechselte er in den aktiven Dienst, absolvierte zahlreiche Feuerwehrwettkämpfe und prägte den 5. Zug der Feuerwehr Konstanz 27 Jahre lang als Jugendleiter bis er 1989 zunächst stellvertretender und im Jahr 2003 dann Zugführer wurde.

Für den 63-Jährigen gibt es keine Diskussion, alles stehen und liegen zu lassen, wenn alarmiert wird. Im Laufe seines Feuerwehrlebens hat er schon manche große Familienfeier vorzeitig verlassen. Das stört ihn nicht, schließlich brauchen andere Menschen dringend die Hilfe der Feuerwehr; da wird jeder gebraucht. Am 1. April 1969 trat Arthur Merk in die Jugendfeuerwehr der damals noch selbstständigen Gemeinde Dingelsdorf ein. Seit dem Jahr 2003 führt er den Löschzug 5 (Dingelsdorf) der Feuerwehr Konstanz.

„In Dingelsdorf haben wir eine sehr starke Einsatzabteilung“, würdigte erst jüngst Feuerwehr-Gesamtkommandant Bernd Roth die Dingelsdorfer Wehr. Arthur Merk ist stolz auf seine Dingelsdorfer Kameradinnen und Kameraden – von der Jugendfeuerwehr über die aktive Wehr bis hin zur Altersabteilung – denn alle stehen im Ernstfall immer sofort parat, und das nicht nur, wenn es brennt.

Im Einsatz für Gemeinwohl

Als der Park rund um das Kriegerdenkmal und später der Fährmann-Klemens-Park bei einer Bürgeraktion umgestaltet wurden, packten die Feuerwehrleute mit an – ebenso wie die Dingelsdorfer Vereine. Als dieses Jahr der Bürgerverein die Mitfahrbänkle auch in ihrer Gemeinde einführen wollte, organisierte die Altersabteilung die entsprechenden Bänke und brachte diese in Schuss.

Stets vorne mit dabei ist Arthur Merk. Erst neulich, als es darum ging, im Wald einen Baum zu fällen, ihn vor der Kirche aufzustellen und ihn weihnachtlich zu schmücken, waren die Dingelsdorfer Feuerwehrler wieder im Einsatz im Dienste des Gemeinwohls. „Ich habe nur gesagt: Am Samstag gehen wir in den Wald. Wir brauchen Traktor, Säge, und die Leute standen sofort parat“, berichtet Arthur Merk zufrieden und stolz.

Auch wenn Arthur Merk jetzt der Älteste im 5. Zug ist, nachdem Thomas Stader und Reinhard Messmer zum 1. Dezember in die Altersabteilung wechselten, macht der 63-Jährige den Jungen noch was vor. „In Corona-Zeiten dürfen nur noch sechs Mann auf ein Fahrzeug. Da musst du schnell sein, um bei den ersten zu sein. Noch krasser ist es bei einem Wasserrettungseinsatz; da fährt der VW-Bus mit vier Leuten“, erzählt der Zugführer und fügt nonchalant an: „Ich schaffe es immer auf das erste Fahrzeug.“

Erinnerungen an Großeinsätze

Trotzdem macht ihm jetzt etwas zu schaffen. Und das sind nicht in erster Linie die Erinnerungen an die vielen Einsätze im vergangenen halben Jahrhundert. In Dingelsdorf brennt es zwar selten – „in diesem Jahr hatten wir bislang keinen Einsatz in Dingelsdorf„, so Merk, der diesen Umstand auf die Besonnenheit und Umsicht der Dingelsdorfer Bürger zurückführen möchte – dafür leistet der 5. Zug in den umliegenden Teilorten und in der Kernstadt Unterstützung.

Arthur Merk war beispielsweise bei den Großbränden Emler Baumarkt vor etwa 40 Jahren, Bayerischer Hof (1984) und Schuhhaus Haug (2010) dabei. Letztgenannter Großbrand wird ihm ebenfalls immer in Erinnerung bleiben, denn just im Moment des Einsturzes des Gebäudes befand er sich in unmittelbarer Nähe.

„Ich hörte ein Knistern, ein Grollen und schon fielen die ersten Steinbrocken“, erzählt er. „In Sekundenbruchteilen gehen dir tausend Gedanken durch den Kopf. Als erstes natürlich: In Sicherheit bringen und beim Wegrennen auf die Straße schauen, damit man nicht über die Feuerwehrschläuche stolpert.“

Wohnung unter Wasser

Lange beschäftigt hat ihn ein Einsatz in Wallhausen im Juni vor fünf Jahren. Aufgrund starken Dauerregens waren Wassermassen in eine Einliegerwohnung gedrungen. „Als wir eintrafen, stand das Wasser etwa 1,40 Meter hoch und der Schäferhund ist uns entgegengeschwommen“, berichtet Arthur Merk. Die Familie hatte sich schon in Sicherheit bringen können, aber „ich fand das schon heftig“.

Arthur Merk macht eine kurze Pause und sagt dann: „Wenn man sich vorstellt, wie viele Zehntausend Liter Wasser erst das Fenster zum Bersten brachten und die Wohnung innerhalb kürzester Zeit derart unter Wasser setzten. Und dabei denkt man immer, in den eigenen vier Wänden wäre man sicher“, meint er nachdenklich und fügt an: „Wasser ist eh schlimmer als Feuer, denn Feuer kriegst du irgendwann aus.“

Trotzdem bekümmert Arthur Merk von Tag zu Tag ein Umstand mehr, und zwar sein Alter; nicht das gefühlte, denn er ist topfit, aber das offizielle: „Das ist nicht so schön, denn die Altersabteilung rückt näher. Mit 65 Jahren musst du bei den Aktiven raus“, seufzt Arthur Merk und bekennt: „Das wird mir schwerfallen.“

Das ist keine Kritik an der Altersabteilung, die in Dingelsdorf höchst engagiert und tatkräftig ist – oder, wie Merk sagt: „Ein super Haufen“. Aber dann nach mehr als 50 Jahren nicht mehr loszurennen, das erste Fahrzeug zu besetzen und aktive Hilfe zu leisten, das wird für ihn eine große Umstellung werden.