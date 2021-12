Konstanz vor 2 Stunden

Immer Ärger mit der Eichhornstraße: Die Debatte um die Streckenführung zum Konstanzer Hörnle geht in die nächste Runde

Beim Thema Verkehrsführung in der Eichhornstraße in Richtung Konstanzer Hörnle schlagen die Wellen nach wie vor hoch. Freie Wähler und CDU fordern die umgehende Aufhebung der Testphase. Am Donnerstag, 9. Dezember, wird im Technischen- und Umweltausschuss über die Anträge diskutiert.