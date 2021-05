Der Mann soll unter anderem vor rund einem Jahr während eines Gottesdienstes im Konstanzer Ortsteil Litzelstetten angekündigt haben, mit einer Waffe in die Luft schießen zu wollen. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass er zum Zeitpunkt der Taten unter Wahnvorstellungen litt.

Ein Sonntag im Januar 2020: Der Gottesdienst in der Litzelstetter Auferstehungskirche neigt sich seinem Ende entgegen. Da steht ein Mann auf und kündigt an, dass er draußen, hinter dem evangelischen Gotteshaus mit einer Waffe in die Luft schießen