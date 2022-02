In Petershausen beginnen im März die Bauarbeiten für einen neuen Radweg. Innerhalb des Projekts Grünspange Weiherhof entsteht eine Radwegeverbindung zwischen dem Bodenseeradweg entlang der Bahngleise und dem Seerhein, und zwar ungefähr auf Höhe des Edeka-Markts Reichenaustraße. Die Arbeiten sollen im Mai fertig sein. Dies teilt die Stadtverwaltung in einer Presseerklärung mit.

Die Stadt ersetze und verlängere den vorhandenen Weg, abzweigend vom Radweg entlang der Bahngleise in Petershausen, hin zur Querung Max-Stromeyer-Straße als Asphaltweg auf einer Länge von circa 210 Metern, wie es vom Rathaus heißt. Die bestehende Ampel in der Max-Stromeyer-Straße wird in den Bereich der neuen Radwegequerung versetzt.

So soll für Radfahrer eine attraktive, gut zu fahrende Verbindung zwischen Bodenseeradweg und Seerhein entstehen. Mit dem Projekt werde ein weiterer Schritt zu einem lückenlosen Radwegesystem innerhalb der Stadt Konstanz Wirklichkeit, schreibt die Stadt.

Der Radweg ist nur ein Teil des Projekts Grünspange Weiherhof. In einem zweiten Schritt plant die Stadt an der Grünspange Aktions- und Spielflächen für Kinder und Jugendliche. Diese entstehen entlang des Neubaus des Dorothea von Flüe Kindergartens. Weitere Spiel- und Freiflächen gelten als für Petershausen unbedingt benötigt.

Was kostet die Umsetzung?

Das gesamte Grünspangen-Projekt veranschlagen die Planer mit Kosten von rund 835.000 Euro. Der erste Bauabschnitt, der nun ansteht, macht dabei etwas mehr als die Hälfte aus: Er wird mit rund 489.000 Euro kalkuliert. Darin sind die Kosten enthalten für die Radwegverbindung, die Querung der Max-Stromeyer-Straße, die Fortsetzung der Weiherhofstraße, Leitungsarbeiten, vorbereitende Arbeiten für den in einem zweiten Bauabschnitt geplanten Spielbereich und die Baunebenkosten.

Das Land Baden-Württemberg fördert das Projekt Grünspange Weiherhof mit 282.000 Euro. Der geplante Radweg gehört zum städtischen Handlungsprogramm Radverkehr.