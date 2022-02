Eberhard Klein ging es wie den meisten Menschen in Konstanz. Er war entsetzt über den Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine. Zumal man dieser „menschenverachtenden Skrupellosigkeit tatenlos zusehen“ muss. Doch dann hatte der Naturschützer und Biologe eine Idee, wie jedermann den Aggressor und Erdgas-Lieferanten Russland mit einem Dreh an der Heizung ärgern kann. Der Leiter des Bodenseezentrums des Naturschutzbundes (Nabu) überschreibt seinen Aufruf mit: „1,5 Grad Celsius für die Ukraine!“.

1,5 Grad weniger Ein kleiner Dreh an der Heizung kann große Wirkung entfalten, zumindest nach der Rechnung von Eberhard Klein vom Naturschutzbund: Würde in jeder Wohnung in Deutschland ab morgen die Temperatur um 1,5 Grad gesenkt, dann entspräche die eingesparte Energie etwa 2,6 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr. „Das sind fünf Prozent der aus Russland nach Deutschland gelieferten Gasmenge.“ Die 1,5 hat Symbolkraft: Ziel des Klimaschutzes ist es, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Eberhard Klein ruft dazu auf, die Heizung um 1,5 Grad herunterzustellen. Der Leiter des Bodenseezentrums des Naturschutzbundes hofft, dass viele mitmachen. | Bild: SK-Archiv | Marinovic, Laura

Eberhard Klein appelliert an die Menschen, die Temperatur in ihrer Wohnung um 1,5 Grad abzusenken und so weniger Energie zu verbrauchen. So könne jeder gewaltlos Widerstand gegen Wladimir Putin leisten und zugleich der Umwelt etwas Gutes tun. Der 62-Jährige ist überzeugt: „Alle Bemühungen um Sanktionen werden wirkungslos bleiben, solange wir hier in Europa und ganz besonders in Deutschland zittern, ob unsere Gasversorgung weiter läuft.“

Sich nur auf höhere Gaspreise einzustellen, bedeute nichts anderes, als dem russischen Machthaber die Aggression in der Ukraine zu finanzieren. „Machen wir gemeinsam Putin einen Strich durch seine zynische Rechnung!“, so Eberhard Klein. Wer bewusst weniger Gas verbrauche, entziehe Putin die Mittel für dessen Kriegsführung.

Größter Teil des Erdgases kommt aus Russland

Aktuell kommen nach Angaben des Datenportals Statista 57 Prozent des von Deutschland importierten Erdgases aus Russland. Einige Länder wie Ungarn und Lettland sind sogar vollständig von den Gaslieferungen aus Russland abhängig. In jeder Krise, so ist Klein überzeugt, steckt auch eine Chance. Möglicherweise werde den Menschen jetzt bewusst, dass die beste Energieform immer die eingesparte sei. Denn nur diese habe positive Auswirkungen auf die Natur.

Mit Blick auf den Klimawandel sagt Klein: „Wir müssen aus der Komfortzone heraus.“ Es gehe darum, sparsam mit den Ressourcen umzugehen. Eine gewisse Bescheidenheit könne lebenswert sein. Wer beispielsweise Ballast abwerfe, könne Zeit und Ruhe gewinnen. Vielfach sei es erleichternd, mit weniger Fläche auszukommen und damit auch weniger putzen und instand halten zu müssen.

Auch bei der Wärmeenergie in der Wohnung hätten sich Standards eingebürgert, die nicht nötig seien. Er denke beispielsweise an Menschen, die im Winter ein kurzärmeliges T-Shirt tragen, weil die Wohnung so stark aufgeheizt ist. Wer einen Pulli anziehe, könne ohne Probleme die Heizung etwas herunterdrehen. Die vorgeschlagenen 1,5 Grad seien nur symbolisch. Wer auch etwas mehr Kälte vertrage, umso besser. Auch die Heizung vier bis fünf Grad herunterzudrehen bedeute in vielen Wohnungen, dass es immer noch komfortabel warm sei.

„Es ist fünf nach zwölf. Wir spüren die Auswirkungen.“

Obwohl nun in Europa wieder Krieg geführt wird, ist Klein davon überzeugt, dass die Menschen das Klimaproblem nicht aus den Augen verlieren werden. Denn es sei entscheidend für die Frage, ob die Menschheit überlebe oder nicht. „Es ist fünf nach zwölf.“ Auf der Welt gebe es schon Inseln, die wieder im Meer versinken. „Wir spüren die Auswirkungen.“ Dies treffe auch auf den Bodensee zu.

So verschiebe sich das Einsetzen und das Ende des Vogelzugs. Der Bodensee erreiche nicht mehr die Wasserstände, die er noch hatte, als in den Alpen viel Schnee lag. Dieser bildete das Schmelzwasser, das für hohe Wasserstände am Bodensee sorgte. „Es ist noch nicht zu spät für das Überleben der Menschheit. Aber zu spät, um so weiterzuleben“, ist Eberhard Klein überzeugt.

Am Bodenseezentrum des Naturschutzbundes, gegenüber dem Bahnhof Reichenau, sorgen Solarzellen für Wärme. Im Winter produzieren diese nach Angaben Kleins nicht ganz so viel Energie wie das Zentrum benötigt. „Dann kaufen wir zu.“ Im Sommer speise das Zentrum Energie ins Netz ein.