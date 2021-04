Manfred Riedle und Alexander Gebauer stehen neben einem hölzernen Bauwagen mit geschlossenen Fensterläden und blicken nachdenklich ins nahe Grün. Hier im Allmannsdorfer Hockgraben geht im September eine neue Kindergartengruppe für 20 über Dreijährige in Betrieb. Träger des Waldkindergartens ist der Verein Wurzelkinder, der schon im Schwaketenwald zwei Gruppen betreut.

Sie hätten sich im Vorfeld mehr Bürgerbeteiligung gewünscht: Alexander Gebauer und Manfred Riedle (von links) von der Bürgervereinigung Allmannsdorf-Staad. | Bild: Kirsten Astor

Riedle und Gebauer, Mitglieder der Bürgervereinigung Allmannsdorf-Staad (BAS), wissen: Die Kindergartenplätze werden dringend benötigt. Doch an diesem recht kleinen Projekt entzündete sich ein Streit, der aus der Sicht der beiden Männer symptomatisch ist für viele Vorhaben in der Stadt. Sie bemängeln: „Hier hat die Verwaltung wieder einmal etwas zuerst beschlossen und erst danach die Bürger informiert.“

Der Waldkindergarten Allmannsdorf Der Trägerverein Der Verein Wurzelkinder Waldkindergarten Konstanz wurde 1998 gegründet, ein Jahr später ging es mit 17 Kindern, zwei Erzieherinnen und einer Praktikantin los. Ein acht Meter langer Bauwagen mit Vordach, von verschiedenen Konstanzer Handwerkern ausgestattet, steht seit Mai 2000 auf einem Grundstück nahe dem Schwaketenbad. 40 Kinder in zwei Gruppen nutzen dieses und das benachbarte Grundstück. Die neue Gruppe Im Herbst geht im Hockgraben eine Gruppe mit 20 über Dreijährigen in Betrieb. Neben Bauwagen, Terrasse und Toilette sind auch ein Geräteschuppen, ein Grillplatz und eventuell ein Gemüsegarten angedacht. Die Stadt prüfte mehr als 12 Standorte, letztlich fiel die Wahl auf den Fasanenweg. Der Bauwagen Der Wagen plus weitere Investitionen kosten laut Stadt Konstanz 110.000 Euro. Diese Summe gab der Gemeinderat frei, denn die Stadt bezuschusst die Anschaffung zu 100 Prozent. Der Verein bemüht sich jedoch mit der Verwaltung um einen Investitionskostenzuschuss aus dem Bundesprogramm. Dieses fördert die Schaffung neuer Kinderbetreuungsplätze. Ein Bescheid des Regierungspräsidiums steht noch aus. Rüdiger Singer von der Jugendhilfeplanung der Stadt schreibt: „Unbezahlbar für uns sind das hohe Engagement, die Kooperations- und Einsatzbereitschaft und die sehr großen zeitlichen Ressourcen, die seitens des Vereins in das Projekt fließen!“

Anwohner und Bürgervereinigung hatten Kritik daran geübt, dass der Bauwagen ausgerechnet ans Ende des Fasanenwegs, einer schmalen Sackgasse, und mitten in ein Naturschutzgebiet gestellt wurde.

So schrieb ein Autor im Allmannsdorfer „Blättle“ der BAS: „Welches pädagogische Signal wird ausgesendet, wenn gerade der Verein Wurzelkinder Waldkindergarten den Schutz der Natur trotz Alternativen nicht respektiert und auf ein FFH-Gebiet (Flora-Fauna-Habitat) baut?“

Der Vorstand des Waldkindergartens wiederum schreibt ebenfalls im „Blättle“: „Die Planung nimmt Rücksicht auf den sensiblen Naturraum und auf die Belange der Anwohner.“ Die Emotionen kochten monatelang hoch. Doch in der Zwischenzeit gab es in einer Online-Konferenz Gespräche zwischen Kritikern und dem Trägerverein.

Klare Info an mögliche Diebe: Hier im Bauwagen des Waldkindergartens gibt es nichts zu holen. | Bild: Kirsten Astor

Der Wurzelkinder-Vorstand schreibt auf SÜDKURIER-Nachfrage: „Wir nehmen die Anliegen und Bedürfnisse sehr ernst und berücksichtigen diese bestmöglich bei der Umsetzung des Projekts.“ So sei beispielsweise mit Hilfe von Naturschutz-Experten ein Bewegungskonzept für die Kinder und ihre Betreuer erarbeitet worden, das speziell auf die Gegebenheiten im Hockgraben zugeschnitten ist.

Außerdem soll der nahe Sportplatz als Hol- und Bringpunkt dienen. So soll vermieden werden, dass Eltern durch den Fasanenweg fahren. „Das Vertrauen in den Waldkindergarten darf nun mit der Zeit und den Taten wachsen“, schreibt der Verein Wurzelkinder. „Eine gute, respektvolle Nachbarschaft wird von beiden Seiten gewünscht und bestmöglich angestrebt.“

„Wir alle haben Kinder und Enkel, niemand hat was gegen sie!“

Auch Alexander Gebauer meint: „Die meisten Bürger sind mit dem Projekt inzwischen befriedet.“ Dennoch hätte der Konflikt aus seiner Sicht durch eine frühzeitige Bürgerbeteiligung vermieden werden können. „Die Bürger werden sich künftig nicht mehr verwaltungsmäßig gängeln lassen“, glaubt er.

Manfred Riedle stimmt zu: „Wir wollen Alternativen diskutieren, Weichenstellungen beeinflussen! Die Stadt könnte so auch von der Kompetenz der Ortskundigen profitieren. Bürgerbeteiligung ist zwar mühsamer, aber besser als Gerichtsprozesse und Bürger, die sich nicht mitgenommen fühlen.“

Laut Alexander Gebauer hätte durch frühzeitiges Einbinden der Anwohner die nötige Sympathie-Grundstimmung für den Waldkindergarten erzeugt werden können. „Es ist doch auch für die Kinder besser, wenn sie hier willkommen geheißen werden“, findet der Ehrenvorsitzende der BAS. Und Manfred Riedle betont: „Wir alle haben Kinder und Enkel, niemand hat was gegen sie!“

So sieht das Gelände für den Waldkindergarten Allmannsdorf aus: Hier dem Bauwagen gibt es eine Terrasse. | Bild: Kirsten Astor

Die Fakten sind nun geschaffen, der Bauwagen mit Terrasse steht bereit. Auch die Suche nach Personal gestaltet sich laut Trägerverein erfreulich. Als Leitung bereitet Petra Steidle derzeit die Öffnung der neuen Waldkindergartengruppe vor. Im Herbst starte die Gruppe dann mit einem vollständigen pädagogischen Team.

Alexander Gebauer kann dem Projekt trotz aller Kritik am Prozess auch Gutes abgewinnen: „Es geht um Achtsamkeit gegenüber der Umwelt. Wenn die Kinder des Waldkindergartens für die Belange der Natur sensibilisiert werden, können wir uns ja nur freuen.“