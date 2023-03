Sabine Schieß hat den ganzen Tag mit Zahlen zu tun. Die 56-Jährige leitet an der Universität Konstanz die Drittmittelverwaltung, sorgt also dafür, dass die Hochschule zu Fördergeldern kommt. Ganz anders ist das, was sie rund alle vier bis sechs Wochen ehrenamtlich leistet: Sabine Schieß sitzt als Schöffin an der Seite von Richtern im Konstanzer Amtsgericht. „Das holt mich raus aus meiner heilen Welt und meinem geruhsamen Leben“, sagt sie.

Denn wenn Sabine Schieß im Gericht ist, hat sie es mit ganz anderen Facetten des Lebens zu tun. „Manchmal geht es um Haschisch, dann wieder um große Steuerdelikte. Die Abwechslung macht es so spannend“, sagt sie und ergänzt: „Und manchmal wundert man sich, was in Konstanz so alles passiert.“ Die 56-Jährige blickt auf zehn Jahre Erfahrung beim Gericht zurück.

„Im Lauf der Zeit gewinnt man unheimliche Menschenkenntnis“, sagt die Verwaltungswirtin. Und juristisches Fachwissen. Dabei sollen die Schöffen bewusst nicht die Akten des jeweiligen Verfahrens lesen. „Die Richter sagen uns vorher nur grob, worum es geht, ansonsten sollen wir Schöffen einfach aufmerksam der Verhandlung folgen und uns eine Meinung bilden. Wir haben zwar kein Jura-Examen, aber wir repräsentieren den gesunden Menschenverstand“, so Schieß.

Laien können Berufsrichter überstimmen

Was das genau bedeutet, steht im Aufruf zur Bewerbung um das Ehrenamt. Schöffen sollen „soziales Verständnis, Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen, berufliche Erfahrung, logisches Denkvermögen und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn“ haben. Immerhin wiegt die Meinung der Schöffen schwer: Sie haben dieselben Rechte und Pflichten wie der Berufsrichter und tragen dieselbe Verantwortung.

Am Amtsgericht und in der kleinen Strafkammer des Landgerichts kann es sogar vorkommen, dass die Laien den Richter bei der Urteilsfindung überstimmen, denn dort sind sie – bei gleichem Stimmrecht – in der Überzahl. Ob dies in Konstanz schon vorkam, lässt Amtsgerichtsdirektor Franz Klaiber offen: „Das Abstimmungsergebnis unterliegt dem Beratungsgeheimnis.“

Schöffen gesucht Die Stadt Konstanz sucht für den Amtsgerichtsbezirk Konstanz ehrenamtliche Richter für 2024 bis 2028. Wer in Konstanz wohnt und deutscher Staatsangehöriger zwischen 25 und 69 Jahren ist (Stichtag: 01.01.2024), kann sich bis Freitag, 31. März, bewerben. Für das Amtsgericht werden 40 Haupt- und 40 Hilfsschöffen gesucht. Gleichzeitig werden auch 70 Haupt- und 40 Hilfsschöffen fürs Landgericht Konstanz ernannt (für allgemeine Strafsachen gegen Erwachsene) sowie je 28 Jugendhaupt- und 28 Jugendhilfsschöffen. Wer sich als Schöffe in Erwachsenenstrafsachen bewerben möchte, wendet sich an das Bürgeramt ( im Internet: www.konstanz.de , (Suchbegriff „Schöffenwahl“). Jugendschöffen richten ihre Bewerbung ans Sozial- und Jugendamt unter www.schoeffenwahl.de.

Das Schöffenamt ist aus seiner Sicht eine Bereicherung. „Die Laienrichter sind in der Regel unbefangen und bringen oft einen anderen Blickwinkel, ihre persönlichen Erfahrungen und Ansichten ein“, sagt er. Außerdem seien sie ein wichtiger Faktor für die Transparenz der Justiz. „Oft zeigen sie sich nach ihren ersten Verhandlungen überrascht und beeindruckt, wie intensiv die Strafgerichte sich um die Sachverhaltsaufklärung bemühen, die Opfer- und die Täterseite würdigen und um ein angemessenes Urteil ringen“, so Klaiber.

Dass hinter den Kulissen leidenschaftlich über ein Strafmaß diskutiert werden kann, bestätigt Sabine Schieß. Die Verhandlungen hinterlassen bei ihr manchmal bleibenden Eindruck. So erinnert sie sich an einen 70-Jährigen, der seine 90-jährige Mutter betrog und ihr den ganzen Besitz wegnehmen wollte. „Die alte Frau saß mit Beatmungsgerät im Saal und bat uns, ihren Sohn nicht zu hart zu bestrafen, weil sie nicht wollte, dass er ins Gefängnis kommt“, erzählt Schieß. „Da hatten fast alle im Gericht Tränen in den Augen.“

Im Jugendbereich steht Rehabilitation der Täter im Vordergrund

Auch Ralf Rosbach erinnert sich gut an besondere Fälle. Der 58-jährige Reichenauer war fünf Jahre lang Schöffe am Konstanzer Landgericht und weitere fünf Jahre als Jugendschöffe am Amtsgericht. „Ein Mitglied der sogenannten Berchenbande montierte mal einen Fahrradständer ab, schlug ihn einem anderen auf den Kopf und riskierte somit bleibende Schäden bei seinem Kontrahenten“, sagt Rosbach. Doch besonders im Jugendbereich stehe die Strafe nie im Vordergrund, sondern die Rehabilitation der Täter.

Blick in den großen Verhandlungssaal am Konstanzer Amtsgericht. Schöffen nehmen hier an der Seite der Richter regelmäßig an Verhandlungen teil.

Bei Intensivtätern könne man damit rechnen, sich bald erneut im Gerichtssaal zu begegnen. „Doch es gibt auch andere, bei denen man weiß, dass sie ihren Weg finden werden. Man hofft immer“, sagt Ralf Rosbach. Als Leiter des Bereichs Pflege und Teilhabe im Zentrum für Psychiatrie Reichenau (Heimdirektor) hat er auch beruflich mit schwierigen Fällen zu tun.

Vor Gericht hat er Augen und Ohren immer offen. „Ich beobachte intensiv die Gestik und Mimik von Angeklagten. Manche zeigen echte Reue, andere lernen nur auswendig, was der Anwalt gesagt hat“, stellt er fest. Auch wenn es anstrengend sei, einer langen Verhandlung aufmerksam zu folgen, möchte er eine weitere Periode als Schöffe dranhängen. „Das ist gelebte Bürgerbeteiligung! Wer immer danach schreit, soll sich gern bewerben“, findet Rosbach.

Auch Sabine Schieß stellt sich für weitere fünf Jahre zur Verfügung. „Es macht halt einfach Spaß“, sagt sie – obwohl es oft schwer sei, Recht und Gerechtigkeit unter einen Hut zu bringen. „Manchmal würden wir ein milderes Urteil geben wollen, aber der rechtliche Rahmen sieht das nicht vor“, so Schieß. Oder auch eine härtere Strafe als es das Gesetz erlaubt. „Aber was ist schon Gerechtigkeit? Das empfindet jeder anders“, meint sie.

Für Franz Klaiber ist am Ende eines wichtig: „Schöffen sollen sich aufrichtig in dem gemeinsamen Bemühen um ein gerechtes Urteil einbringen.“ Deshalb sage er ihnen oft: „Jeder muss für sich abends mit einem ruhigen Gewissen ins Bett gehen können“.