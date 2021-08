Rundgang im Tierschutzheim Konstanz

Am 14. und 15. August findet, jeweils von 11 bis 15 Uhr, ein Rundgang über das Gelände des Tierschutzheims Konstanz statt. nteressierte sind herzlich eingeladen, sollten sich aber vorab per Telefon (07531/79547) oder per Mail ( info@tierschutzheim.de ) anmelden. Die Gruppen bestehen aus maximal zehn Personen. Es besteht Maskenpflicht. Mehr Infos zum Tierschutzheim gibt es auf der Internetseite.