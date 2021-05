Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Im Jahr 2020 ging die Einwohnerzahl von Konstanz erstmals wieder zurück. Wo liegen die Gründe dafür, dass die Bevölkerung scheinbar schrumpft?

Erstmals – seit dem Jahr 1998 – ist die Anzahl der Konstanzer Bevölkerung im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Ein Grund dafür ist, dass weniger junge Menschen in die größte Stadt am See gezogen sind. Die Pandemie bremste viele Pläne aus – auch die von jungen Studierenden. Ist nach Corona ein starkes Wachstum der Einwohnerzahl zu erwarten?