Wallhausen vor 2 Stunden

Im Hafenbecken versunken: PKW wird in nächtlicher Aktion aus Bodensee geborgen

Am frühen Samstagmorgen gegen halb zwei wurde die Feuerwehr Konstanz gemeinsam mit der DLRG Konstanz zum Yachthafen Wallhausen gerufen. Gemeldet wurde ein PKW, der im See versunken war und in welchem sich noch Personen befinden sollen.