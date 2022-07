Konstanz vor 2 Stunden

Im Casino Konstanz geht es wieder rund. Doch erholt es sich von der Corona-Pause?

Schwierige Zeiten liegen hinter der Spielstätte an der Seestraße: Erst die Schließung in der Pandemie – nach der Öffnung brachen auch die Umsätze ein. Und nun? „Wir bemerken einen Positivtrend“, so der Direktor.