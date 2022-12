Irgendwie haben sie etwas Besonderes, Charmantes, ja fast Nostalgisches. In Städten wie London gehören die roten, über zwei Meter hohen und ungefähr ein auf ein Meter großen Gebilde, die an so mancher Straßenecke stehen, gar zum kollektiven Kulturgedächtnis: die Telefonzellen. Und dennoch wirken sie irgendwie wie aus der Zeit gefallen, ein Relikt der Vergangenheit.

Das ist auch einer der Gründe, warum die Telefonzellen und -säulen der Telekom hierzulande ab Ende Januar 2023 endgültig abgebaut werden – auch in der Konzilstadt. Die kleinen Telefonhäuschen sind in den vergangenen Jahren im Stadtbild immer seltener geworden, doch Säulen gibt es im Konstanzer Stadtgebiet noch einige.

Verlässliche Zahlen dazu kann jedoch laut Anja Fuchs von der Pressestelle der Stadt weder die Stadtverwaltung, die auf den Betreiber verweist, noch die Telekom selbst liefern. Laut der Internetplattform deutschland123.de gibt es jedoch in Konstanz noch 18 Telefonzellen beziehungsweise -säulen. Zumindest jedoch eine der aufgeführten, die sich der Hardtstraße befunden haben soll, ist heute nicht mehr auffindbar. Wie viele es also genau im Stadtgebiet noch gibt, ist unklar.

„Regionale Daten für die externe Kommunikation halten wir nicht mehr vor“, gibt Hubertus Kischkewitz, Pressesprecher der Deutschen Telekom AG, auf SÜDKURIER-Nachfrage an. „Bitte bedenken Sie dabei auch, dass es bundesweit rund 11.000 Kommunen gibt. Der Rechercheaufwand für unsere Fachkollegen wäre zu hoch“, so Kischkewitz.

Telefonzelle praktisch überflüssig geworden

Die Gründe für den Rückbau sind vielfältig. Ganz klar sei generell seit Jahren festzustellen, dass der Bedarf an öffentlichen Telefonen stark rückläufig sei. Die öffentlichen Telefonstellen würden dementsprechend schon länger einvernehmlich mit den Kommunen zurück gebaut.

„Mehr als 90 Prozent der ehemals über 160.000 öffentlichen Telefone wurden in den letzten Jahren bereits abgebaut, weil sie niemand mehr genutzt hat“, sagt Hubertus Kischkewitz. „Verblieben sind noch rund 12.000 öffentliche Telefone, die nun ebenfalls abgeschaltet werden.“

Small Cells Rund 3000 der 12.000 verbliebenen öffentlichen Telefone sollen als sogenannte „Small Cells“ erhalten bleiben. Sie sollen in den kommenden Jahren als kleine Antennen für die Verbesserung des örtlichen Mobilfunks, aber ohne Telefonfunktion weiter genutzt werden. Die Entscheidung darüber, an welchen Standorten die Telefonanlagen erhalten bleiben, ist allerdings noch nicht gefallen.

Grund für den drastischen Rückgang ist wohl zweifelsohne der Hausanschluss von Telefonen sowie das Mobiltelefon. „Durch Hausanschluss und Handy ist die öffentliche Telefonzelle praktisch überflüssig geworden“, sagt Kischkewitz geradeheraus. „Die Nutzung der öffentlichen Telefonie geht somit gegen Null.“

Anlagen sind für die Betreiber unwirtschaftlich

Der Hauptgrund, wegen dem der Service nun eingestellt wird, ist daher vor allem die Unwirtschaftlichkeit. In Zahlen heißt das: An rund einem Drittel der verbliebenen Telefonhäuschen im Bundesgebiet wurde im vergangenen Jahr keine einzige Sekunde telefoniert. Im Schnitt macht ein öffentliches Telefon bei der Telekom nur noch wenige Euro Umsatz pro Monat.

Das steht allerdings in keinem Verhältnis zu den Unterhaltskosten, die den Umsatz laut Angaben des Telekommunikationsunternehmens um ein Vielfaches übersteigen. Die Kosten dafür setzen sich unter anderem aus den Betriebskosten, der Standmiete, der Reinigung sowie auch immer wieder den hohen Kosten für die Beseitigung von Schäden in der Folge von Vandalismus oder Diebstahl zusammen. Darüber hinaus sei auch die Beschaffung von Ersatzteilen schwierig, viele davon würden kaum oder gar nicht mehr produziert.

Doch auch die aktuellen Krisen und Entwicklungen scheinen maßgebliche Mitgründe für die Maßnahme zu sein. Denn die Energie, die für den Betrieb bereitgestellt werden muss, ist immens. „Im Schnitt braucht ein öffentliches Telefon zwischen 500 und 1250 Kilowattstunden im Jahr – je nach Ausstattung“, so Kischkewitz. „Mit der Abschaltung der ungenutzten Technik lassen sich so zwischen sechs und 15 Millionen Kilowattstunden jährlich einsparen.“ Das entspreche dem Stromverbrauch von mehreren tausend Wohnungen.

Öffentliches Bücherregal oder Mini-Büro?

Und was passiert mit den Telefonzellen nun? Einige Kommunen haben die entsprechenden Häuschen aufgekauft und umfunktioniert, etwa zu kleinen, öffentlichen Bücherregalen. In London dienen die alten Telefonzellen derweil teilweise als kleine Mini-Büros. Passiert in Konstanz etwas ähnliches? „Nein, es gibt hier keine Pläne“, sagt Anja Fuchs von der Pressestelle der Stadt auf Nachfrage. „Die Projekte zur Umnutzung sind bekannt, aber in Konstanz sind es in der Regel Telefonsäulen.“

Wie Hubertus Kischkewitz darüber hinaus mitteilt, sei ein Verkauf der Zellen ohnehin nicht mehr möglich. Viele andere Kommunen und Privatinitiativen haben aber wohl entsprechende Projekte geplant, denn die Nachfrage nach den Häusschen war hoch, die Warteliste lang.

Der erste Schritt der endgültigen Abschaltung erfolgte übrigens bereits am 21. November, an dem damit begonnen wurde, die Münzzahlung bundesweit zu deaktivieren. Seitdem fällt das eingeworfene Geld in die Ablage. Nun funktioniert nur noch die Zahlung mittels Telefonkarten, doch auch diese wird bald, voraussichtlich im Januar, abgeschaltet.

Der Abbau der Telefonzellen und -säulen selbst erfolge dann im Anschluss und wird laut Angaben der Telekom voraussichtlich bis 2025 abgeschlossen sein. Die Säulen und Zellen werden dann fachgerecht entsorgt und recycelt.