Neue Vorschriften seit Ende April: ein Überblick

Am 28. April 2020 trat die geänderte Straßenverkehrsordnung in Kraft. Zusammenfassend sollen dadurch Autofahrer mehr Rücksicht auf Radfahrer und Fußgänger nehmen. Daneben gibt es Vorteile für Nutzer von Carsharing oder Elektroautos. Kritik deshalb gab es von ADAC, FDP und besonders heftig von der AfD. Begrüßt wurde die vom CSU-geführten Verkehrsministerium vorgelegte Novelle unter anderem von den Grünen, der Deutschen Verkehrswacht und den Polizeigewerkschaften. Neben zahlreichen Verschärfungen gibt es auch einige ganz neue Vorschriften. Hier ein kleiner Überblick:ist nun verboten. Bislang war das Halten auf diesen aufgemalten Radwegen auf der Straße bis zu drei Minuten erlaubt. Jetzt gibt es ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro, in schweren Fällen (bei Behinderung oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer) steigt die Summe auf bis zu 100 Euro, ein Punkt in Flensburg kommt dazu.gilt innerorts ein Mindestabstand von eineinhalb Metern, außerorts von zwei Metern. Bisher war von „ausreichendem“ Abstand die Rede.müssen innerorts beim Rechtsabbiegen in Schrittgeschwindigkeit fahren, wenn mit Rad- oder Fußverkehr gerechnet werden muss. Andernfalls droht eine Strafe von 70 Euro und ein Punkt.ist das Parken an Kreuzungen und Einmündungen in einem Abstand von acht Metern bis zur Fahrbahnkante verboten – sonst sind es fünf Meter.Ein neues Schild weist auf ein Überholverbot hin, das nur für Autos und anderen mehrspurigen Fahrzeugen gilt.wird nun genau so bestraft, wie keine Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge zu bilden. Es drohen Bußgelder zwischen 200 und 320 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte.