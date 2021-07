Konstanz vor 1 Stunde

„Ich weiß gar nicht, was ich zu so einem Unsinn sagen soll“: Farbschmiererei an einer Konstanzer Firma sorgt für Verärgerung

Irgendwann in der Nacht zum Sonntag muss es passiert sein: 17 Schaufenster des Konstanzer Lebensmittelunternehmens Stracke in der Sankt-Gebhard-Straße in Konstanz wurden mit Farbe beschmiert – unter anderem mit dem Kürzel „FFF“, das für Fridays for Future steht. Die Initiative verurteilt die Schmierereien – und die Polizei weiß sehr genau, dass die Aufschrift kaum ein Hinweis auf den Verursacher ist.