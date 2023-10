Dreiste Diebe haben am Mittwochvormittag, 25. Oktober, in der Brandesstraße in Konstanz eine 83-jährige Frau um mehrere Hundert Euro gebracht. Dabei nutzten sie die Masche „falscher Handwerker“, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte.

Einer der unbekannten Männer hatte sich Zutritt zu der Wohnung erschlichen, indem er die Seniorin davon überzeugte, dass er wegen eines Schadens Überprüfungen an der Wasserleitung vornehmen müsse. Er begab sich ins Badezimmer, wo er die Wasserhähne aufdrehte, um Aktivität vorzutäuschen. Sein Begleiter schlich sich währenddessen unbeobachtet in die Wohnung und stahl aus dem Schlafzimmer einen gut gefüllten Geldbeutel der 83-Jährigen.

Dass der fehlte, bemerkte die Frau erst am nächsten Tag. Eine aufmerksame Nachbarin hatte laut Polizei jedoch beobachtet, wie die Diebe wegliefen, und konnte eine Beschreibung der Täter liefern. Demnach haben beide einen dunklen Teint. Der angebliche Handwerker ist etwa 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß und kräftig. Sein Begleiter wirkte etwas jünger.

Zeugen, denen die Trickdiebe am Mittwoch in der Brandesstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 077531 9952222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden. Polizeisprecherin Nicole Minge warnte nochmals eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen, und rät zu besonderer Vorsicht bei vorgeblichen Handwerkern, die unaufgefordert plötzlich vor der Tür stehen und Einlass fordern. „Schließen Sie die Tür und halten zunächst Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens“, sagte Minge.