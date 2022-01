Konstanz vor 1 Stunde

„Ich gehöre auch dazu“: Priester Marcus Maria Gut bekennt sich zur Homosexualität

Marcus Maria Gut hat sich am Sonntagvormittag in seinen beiden Gottesdiensten zur Homosexualität bekannt. Der 55-Jährige ging vor dem Hintergrund der Diskussion um die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche zugleich hart mit der Amtskirche ins Gericht. Die Reaktion der Gottesdienstbesucher: Beifall.