Ralf Seuffert drückt es deutlich aus: „Mit denen bin ich fertig“, sagt der Inhaber des Fahrradgeschäfts Kultur-Rädle und meint damit die Hypovereinsbank. „Erst kurz vor Pfingsten wurde mir als Kunde mitgeteilt, dass die Selbstbedienungsfiliale am Stephansplatz am 15. Juni schließt“, sagt er hörbar verärgert.

Die Automaten werden am Donnerstag, 15. Juni, 12 Uhr, außer Betrieb genommen. Überweisungen sowie das Abheben und Einzahlen von Bargeld ist hier künftig nicht mehr möglich. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Somit fällt für Kunden unter anderem die Möglichkeit weg, Bargeld aufs Konto einzuzahlen. „Das ist ein Schlag ins Kontor für uns Geschäftskunden“, so Seuffert. „Ich habe mich umgehört. Auch viele andere Inhaber kleinerer Geschäfte in Konstanz sind enttäuscht. Nicht jeder mag Online-Banking, ich zum Beispiel hasse es.“ Da sich die nächsten Filialen der Hypovereinsbank in Ravensburg und Lindau befinden, war Ralf Seuffert zunächst ratlos.

Es war für ihn nicht leicht zu erfahren, was er nun tun kann. „Auf dem Kontoauszug ist kein Ansprechpartner mehr genannt“, sagt er. „Also habe ich mich durch die Service-Hotline gekämpft. Die Antwort aus München lautete wörtlich: Jo mei!“, empört sich der Geschäftsmann. Er solle doch einen Brief schreiben. „Aber am Stephansplatz haben die nicht mal einen Briefkasten für Kunden“, so Seuffert.

„Viele Inhaber kleinerer Geschäfte in Konstanz sind enttäuscht. Nicht jeder mag Online-Banking, ich zum Beispiel hasse es“, sagt Ralf Seuffert. | Bild: SK

Einfach den Fuß in die Tür gestellt

Er wusste sich nicht anders zu helfen, als einfach ins Obergeschoss der Bankfiliale zu gehen. Dort sitzen – auch noch nach der Schließung der Selbstbedienungs-Automaten – zwei Kundenberaterinnen. „Ich habe bei einer den Fuß in die Tür gestellt und gesagt: Jetzt bin ich dran“, sagt Ralf Seuffert. Die Beraterin habe immerhin zugesagt, sein Anliegen weiterzugeben.

Der Konstanzer erhielt dann noch die Auskunft, dass die Bank mit Partnern zusammenarbeite, die Geld abholen. Diese Leistung muss allerdings bezahlt werden. „Ich habe weder einen großen Supermarkt noch bin ich Juwelier mit viel Bargeld“, so Seuffert. „Das passt für mich nicht. Es ist eine Frechheit, wie bei diesem Unternehmen mit Kunden umgegangen wird.“ Inzwischen hat er seine Lösung gefunden: Er wechselt die Bank.

Kunde Ralf Seuffert sagt, er sei sehr kurzfristig informiert worden. Die Schließung des Selbstbedienungsbereichs trifft vor allem Firmenkunden, die nun kein Bargeld mehr einzahlen können. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Warum das Geldinstitut die Selbstbedienungs-Automaten abbaut, erklärt ein Sprecher der Hypovereinsbank. „Wir schauen uns bei allen Standorten das Nutzungsverhalten der Kunden an. Außerdem spielen Themen wie Vandalismus und Sprengung der Automaten eine Rolle. Denn der Aufwand für Befüllung und Sicherheitskonzept der Automaten ist groß“, so der Sprecher.

In Konstanz hätten die Analysten die Erfahrung gemacht, dass die Kunden die Filiale insgesamt noch nutzen, aber fast ausschließlich die Beratung und nicht den Selbstbedienungsbereich. „Viele Leute sind inzwischen bargeldlos unterwegs“, sagt der Sprecher. Deshalb bleibe die Filiale in Konstanz bestehen, aber als reiner Beratungsstandort für Privat- und Firmenkunden.

Wo Hypovereinsbank-Kunden Geld abheben können Wenn am Donnerstag, 15. Juni, 12 Uhr, die Automaten am Stephansplatz außer Betrieb genommen werden, können Kunden der Hypovereinsbank trotzdem noch kostenlos Bargeld abheben: Beim Einkaufen im Supermarkt, an vielen Shell-Tankstellen (auch ohne zu tanken) und bei Geldautomaten der Deutschen Bank, Postbank und Commerzbank.

Schwarzwald-Baar Gefahr für Menschen und Gebäude: Wie Banken auf Geldautomaten-Sprenger reagieren Das könnte Sie auch interessieren

Warum Ralf Seuffert diese Information so spät erhielt, weiß der Bank-Sprecher nicht. „Wir haben alle Kunden schriftlich vor zwei Monaten informiert“, versichert er. Was mit dem Raum im Erdgeschoss passiert, wenn die Automaten abgebaut sind, entzieht sich ebenfalls seiner Kenntnis: „Wir sind nur die Mieter.“