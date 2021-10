Seit dem frühen Freitagmorgen funktionieren an den Bahnübergängen in der Schneckenburgstraße und der Petershauser Straße die Schranken nicht mehr. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) Baden-Württemberg bestätigt, liegt ein technischer Defekt vor. Ein Bahnmitarbeiter vor Ort erklärte am frühen Nachmittag, dass ein Problem bei der Signalübermittlung bestehe. Die Schranken lassen sich demnach zwar wieder schließen, aber ob das Problem sicher behoben ist, sei noch unklar.

Wie lange die Techniker mit der Behebung des Defekts beschäftigt sein werden, konnte der DB-Sprecher am Freitagmittag noch nicht abschließend sagen. Wie der Sprecher weiter erklärt, werden in solchen Fällen die Zugführer und das Bahnpersonal informiert. Die Züge fahren deshalb mit einer reduzierten Geschwindigkeit, sodass im Notfall noch reagiert werden kann. Zusätzlich machen die Schaffner mit Hup-Signalen auf den herannahenden Zug aufmerksam, um so die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Auch jetzt, wo die Schranken wieder schließen, gelten diese Vorsichtsmaßnahmen weiterhin.

Die Verkehrszeichen regeln den Verkehr

Auch die Konstanzer Polizei bestätigt, dass am Freitagmorgen eine Meldung eingegangen sei. Diese sei sofort an die Bundespolizei weitergegeben worden, weil diese für Zugstrecken zuständig ist. Eine spezielle Verkehrsregelung sei aber nicht nötig gewesen. An den Bahnübergängen steht das Andreaskreuz und ein Blinklicht. Damit sei der Verkehr ausreichend geregelt. Trotzdem sei in solchen Fällen erhöhte Vorsicht geboten.