Konstanz/Zug vor 1 Stunde

Hunderte geprellte Anleger und mehr als ein Dutzend Beschuldigter: Was geschah nach der Millionen-Pleite von Maxx-e-motion?

2019 ging die Euro-Concept-Gruppe in die Insolvenz. Das ambitionierte Hotel- und Tagungsprojekt am Tor zur Stadt wanderte in neue Hände, aus Maxx-e-motion wurde Constantia Blue. Eine Teileröffnung ist für Herbst geplant. Ein Ende der juristischen Aufarbeitung ist dagegen nicht abzusehen – auch weil sie sich auf den damaligen Insolvenzverwalter ausgeweitet hat.