Ein Kind ist am späten Dienstagabend, 26. Juli, auf der Magdeburger Straße im Berchengebiet von einem freilaufenden Hund gebissen worden.

Wie die Polizei mitteilte, lief der zwölfjährige Junge gegen 21.30 Uhr von der Skateranlage in Richtung Berchenspielplatz. Dabei begegnete er zwei Hunden, die dort ohne Herrchen unterwegs waren. Einer biss ihn in die Leiste und in die Hand.

Auch danach gab sich kein Hundehalter zu erkennen. Zur Beschreibung der beiden Hunde ist lediglich bekannt, dass die Tiere etwa 70 Zentimeter groß waren und helles, „blondes“ Fell hatten.

Laut Polizeisprecherin Katrin Rosenthal wurde der Junge im Krankenhaus behandelt. Die Bisse seien nicht sehr tief gewesen. Der Vater des Zwölfjährigen kümmerte sich um ihn. Hinweise zum Halter der Tiere oder von Zeugen des Vorfalls nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (07531) 94299-3 entgegen.