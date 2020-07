Es war nach Mitternacht, als der Hubschrauber noch immer über dem Stadtgebiet von Konstanz schwebte. In den sozialen Medien regte sich die bereits bekannte Frage: Was macht wohl der Helikopter dort am Himmel? „Es handelt sich um Suchmaßnahmen nach einem männlichen Patienten des Zentrums für Psychiatrie Reichenau“, erklärt Sandra Kratzer, Sprecher der Polizei Konstanz auf Anfrage.

Einsatz läuft seit Montagabend gegen 22 Uhr

Der Mann habe mit Suizid gedroht, so Kratzer, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe jedoch nicht. Eröffnet worden sei der Einsatz bereits um kurz nach 22 Uhr, gesucht wurde über die gesamte Nacht hinweg. Kratzer bestätigt, dass dabei auch per Scheinwerfer aus der Luft nach dem Mann gesucht wurde. Auch am Dienstagmorgen war der Hubschrauber der Polizei noch im Einsatz.

Auch am Dienstagmorgen war ein Hubschrauber der Polizei über Konstanz zu sehen, diesmal über dem Bereich Seerhein. | Bild: Brumm, Benjamin

„Mittlerweile besteht telefonischer Kontakt“, sagt Sandra Kratzer. Der Patient wolle aber vorerst noch nicht ans ZfP auf seine Station zurückkehren. Der Aufenthaltsort sei unbekannt, die Polizei geht aber davon aus, dass er sich noch im Bereich Konstanz aufhalte.

Nach dieser Person wird gesucht

Beschrieben wird der Mann laut Sprecherin Sandra Kratzer folgendermaßen: 43 Jahre alt, 1,68 Meter groß, normale Statur, dunkelblonde Haare, braune Augen, auffällige Muttermale im Gesicht. Er trage Ohrringe auf beiden Seiten, blaue kurze Bermuda-Shorts, ein übergroßes graues T-Shirt und Sportschuhe mit weißen Sohlen. Die Haare seien ungepflegt und stünden „in alle Richtungen“.

Hinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter 07531-995-0 erbeten.