Konstanz vor 1 Stunde

Hohe Konzentration von Schwefelwasserstoff: Das Theo in Konstanz ist geräumt worden

Am Montagvormittag, 4. April, ist in der Theodor-Heuss-Realschule am Zähringerplatz laut Schulleiter Frank Raddatz Kanalgas nachgewiesen worden. Der Unterricht wurde daraufhin abgebrochen.