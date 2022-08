Das Strandbad Horn in Konstanz gehört zu den beliebtesten Orten für Freizeitaktivitäten für Jung und Alt – und das bereits seit 1920. Auf 600 Metern Länge ist das Ufer des Bodensees zum Strandbad umfunktioniert. Die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Konstanz nennen das Strandbad Horn umgangssprachlich „Hörnle“.

Hörnle Konstanz | Bild: Greta Seeburger

Strandbad Horn in Konstanz: Liegebereich, Spielplatz & Co.

Mit einer Fläche von 50.000m² bietet die Liegewiese des Strandbads Hörnle in Konstanz Platz für zahlreiche Badegäste. Neben Baden, Sonnen oder Stand-Up-Paddling ist das Angebot für die Freizeitgestaltung im Strandbad Horn vielfältig: Kinder können sich im Kinderbecken oder auf dem Spielplatz mit Klettergerüsten, Balancierseilen, einem Hangelsteg und einem Spielschiff sowie auf einem Trampolin vergnügen.

Sportliche Besucher können die Beachvolleyballplätze und Badmintonplätze des Hörnle nutzen. Tischtennisplatten und Schachspielfelder runden das vielseitige Freizeitangebot ab. Während der Saison sind auch Badeinseln im Wasser vor dem Hörnle angebracht. Diese Flöße wurden jedoch in den Jahren 2020, 2021 und 2022 nicht aufs Wasser gebracht.

Bild: Steinert, Kerstin

Das finden Badegäste im Hörnle Bad in Konstanz:

Bade- & Liegebereich

Familienbereich mit einem Kinderbecken & Spielplatz

ein Trampolin (entgeltpflichtig)

vier Beachvolleyballplätze

neun Badmintonplätze

Tischtennisplatten

Schachspielfelder

eine Stand-Up-Paddling-Verleihstation

Restaurant, Kiosk & Fahrradverleihstation

Ein Spielplatz im Hörnle. | Bild: Steinert, Kerstin

Die Anfahrt zum Hörnle in Konstanz

Mit der Buslinie 5 gelangen Badegäste zum Bad am Bodensee. An heißen Tagen empfiehlt sich die Anfahrt mit dem Rad. Räder des städtischen Fahrradverleihs “Konrad“ können an der Station am Strandbad Horn abgegeben werden. Auch die Anfahrt per Boot ist möglich: Badegäste können zum Hörnle rudern, paddeln oder segeln. Wer mit dem Auto anreist, kann seinen PKW auf dem Parkplatz am Strandbad abstellen, dieser ist allerdings gebührenpflichtig und an warmen Sommertagen schnell voll.

Adresse des Hörnle: Eichhornstraße 100, 78464 Konstanz

Hörnle Konstanz | Bild: Greta Seeburger

Hörnle Konstanz: Preise & Öffnungszeiten

Ob an einem ruhigen Abend nach der Arbeit oder morgens am Wochenende: Am Hörnle können Badegäste bereits vor dem Frühstück ein paar Bahnen schwimmen – denn das Strandbad in Konstanz hat rund um die Uhr geöffnet und ist kostenfrei zugänglich.

Um den kostenlosen Zugang desHörnleranken sich übrigensGerüchte, warum dies so ist. Eine Schenkung wird weitläufig angenommen. Was wirklich dahinter steckt, lesen Sie auf suedkurier.de nach. Mehr über 100-jährigen Geschichte des Konstanzer Strandbads weiß der Konstanzer Stadtarchivar Jürgen Klöckler in diesem Online-Artikel zu berichten.

Der Bodensee schimmert smaragdfarben. | Bild: Raphaela Hinzel

Das sind die weiteren Öffnungszeiten:

Öffnungszeiten: täglich rund um die Uhr

Aufsicht: Täglich ist bei guter Witterung von 10 bis 19 Uhr eine Aufsicht vor Ort.

Preise: für Erwachsene sowie Kinder kostenfrei

Öffnungszeiten Restaurant: täglich von 10 Uhr bis 21 Uhr

Öffnungszeiten Kiosk: Bei gutem Wetter ist der Kiosk geöffnet.

Umkleiden im Hörnle Konstanz. | Bild: Greta Seeburger

Bei Fragen erreichen Besucherinnen und Besucher die Mitarbeiter des Strandbads per Telefon unter 07531 63550. Das Café Restaurant Hörnle hat die Telefonnummer 07531 367893 und kann auch per Mail über mail@hoernle-konstanz.de kontaktiert werden.