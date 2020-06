Trauungen in das Jahr 2021 verlegen? Alexander Bielitzer, Leiter des Konstanzer Standesamtes, sieht keine klare Tendenz: „Dies können wir aus unseren Erfahrungen der vergangenen Wochen nicht bestätigen.“

Zu Beginn der Pandemie hätten vereinzelte Paare ihre Termine abgesagt und sie entweder auf das späte 2020 verschoben oder bei anderen Standesämtern angefragt. „Dagegen sind hier nur wenige Paare bekannt, die ihre Trauung in das Jahr 2021 verlegen.“

Die Trautermine für das Jahr 2021 stehen noch nicht fest

Eine Auswertung des Standesamtes zeigt: Es gibt signifikant weniger Eheschließungen im Jahr 2020 als im Vorjahr: Während im Juni 2019 60 Paare getraut wurden, haben sich für Juni 2020 nur 37 angemeldet. Im Juli sind es 53 (2019: 66), im August 46 (Vorjahr 62), im September 40 (Vorjahr 60), im Oktober 21 (Vorjahr 50) und im November 2 (Vorjahr 23).

Seit einigen Wochen wieder Trauungen

Getraut wird im Konstanzer Standesamt seit einigen Wochen wieder. „Anfänglich lediglich mit dem Brautpaar und der Standesbeamtin, die vergangenen drei Wochen dann wieder mit bis zu zehn Personen“, so Bielitzer.

Wie sieht es in Allensbach aus?

Ist hier ein Hochzeitsstau absehbar? Daniel Hägele, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sagt: „Einige der Paare, die ihren Trautermin abgesagt hatten, haben einen neuen Termin Ende dieses Jahres oder Anfang 2021 reserviert. Ob diese in Summe jedoch über dem Durchschnitt der Vorjahre liegen, ist noch nicht absehbar.“

Schloss Freudental in Allensbach. | Bild: Sven Frommhold

Im Mai 2020 seien sechs Trauungen geplant gewesen. Fünf seien abgesagt worden, zwei seien neu hinzugekommen. Im Juni seien von sieben zwei Trauungen abgesagt worden. Im Juli von sechs Terminen drei.

Die „neue“ Art zu heiraten

Hägele: „Reguläre Trauungen, so wie sie vor Corona stattgefunden haben, können wir auch weiterhin nicht durchführen. Wir konnten und können aber jederzeit eine Trauung den jeweils aktuellen Hygienemaßnahmen entsprechend anbieten. Dabei bauen wir die Schutzmaßnahmen möglichst diskret in die Trauung ein, um den Eheschließenden dennoch einen möglichst festlichen Rahmen bieten zu können.“

Die Termine für August (acht), September (sechs) und Oktober (sieben) sind bisher alle fix.

„Bisher sind fünf Trauungen für das Jahr 2021 geplant. Da die Anfragen meist innerhalb von sechs Monaten vor der Trauung gestellt werden und wir nach Möglichkeit auch kurzfristige Trauanfragen bedienen, sind diese Zahlen noch nicht sehr aussagekräftig“, so Hägele.

Die Anzahl an Eheschließungen liegt in Allensbach in etwa auf Vorjahresniveau: Im Mai 2019 waren es sieben, im Juni neun, im Juli sieben, im August fünf, im Oktober sechs, im November eine und im Dezember drei Trauungen.