Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht doch etwas Besseres findet – ein weises Sprichwort, das auf Friedrich Schillers Werk das Lied von der Glocke zurückgeht. Die Botschaft des Satzes gilt wohl nicht nur für die Wahl des richtigen Partners, sondern auch für die passende Hochzeitslocation. Hier einige Ideen für Heiratswillige aus der Region, die der SÜDKURIER zusammengetragen hat.

Eheschließungen in Deutschland In Deutschland wird immer weniger geheiratet. Auf dieses Ergebnis kommt zumindest das statistische Bundesamt in einer Erhebung, welche die Eheschließungen im Zeitverlauf aufzeigt. So gab es im Jahr 1950 beispielsweise noch elf Eheschließungen je 1000 Einwohner. Zehn Jahre später waren es noch 9,5, im Jahr 1980 waren es 6,3; im vergangenen Jahr nur noch 4,6. Trotzdem sei die Zahl der Eheschließungen in Deutschland 2022 – nach einem historischen Tiefstand im zweiten Corona-Jahr 2021 – laut dem statistischen Bundesamt wieder gestiegen. Und das um fast 10 Prozent.

Bodensee Unter freiem Himmel, im Tiny House oder piksendem Heu – So speziell kann die Nacht am Bodensee sein Das könnte Sie auch interessieren

Standesamt Konstanz

Wer standesamtlich heiraten möchte, kann das im Herzen der Konstanzer Altstadt tun. Die Trauungen finden im historischen Rathaus statt. Im Rathaushof oder im Garten hinter dem Trauzimmer kann auch ein kleiner Sektempfang organisiert werden.

Kapazität: Maximal 25 Personen.

Maximal 25 Personen. Kosten: Donnerstags und freitags ist das Heiraten im Rathaus gebührenfrei, Samstagstrauungen kosten 113 Euro.

Donnerstags und freitags ist das Heiraten im Rathaus gebührenfrei, Samstagstrauungen kosten 113 Euro. Verfügbarkeit: Trauungen werden freitags und samstags abgehalten. Für ihren Wunschtermin sollten Paare sechs Monate im Voraus reservieren. Dafür gibt es einen Online-Traukalender auf der Internetseite der Stadt Konstanz.

Der Innenhof des alten Rathauses eignet sich perfekt für einen Sektempfang nach der Trauung. | Bild: Maike Stork

Garten am Seerhein

Von Ende Mai bis Mitte September können Brautpaare ihre Feier im Garten am Seerhein abhalten. Das Grundstück liegt direkt am Nordufer des Seerheins, nahe der Schänzlebrücke und verfügt über einen direkten Zugang zum Wasser.

Die Location bietet: Möbel, eine Bühne, Zelte, Pavillons und Sonnensegel, Soundanlage und Beamer und ein großes Tipi für die Kinderunterhaltung. Außerdem gibt es eine offene Grillstelle und ein Sandbecken. Bei schlechtem Wetter stehen große Zelte für bis zu 80 Personen bereit. Eine freie Trauung ist auch möglich.

Kapazität: Maximal 80 Personen.

Maximal 80 Personen. Kosten: Die Miete für einen Tag (acht Stunden) im Garten am Seerhein liegt bei 2.800 Euro. Jede weitere Stunde beläuft sich auf 200 Euro. Zusatzleistungen wie Pavillons, Partyzelte, Geschirr oder ein Beamer kosten extra.

Die Miete für einen Tag (acht Stunden) im Garten am Seerhein liegt bei 2.800 Euro. Jede weitere Stunde beläuft sich auf 200 Euro. Zusatzleistungen wie Pavillons, Partyzelte, Geschirr oder ein Beamer kosten extra. Verfügbarkeit: Für einen Samstag sollte man etwa ein halbes bis ein Jahr im Voraus anfragen, Freitage sind auch kurzfristiger noch frei. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite des Anbieters unter garten-kn.de.

Inmitten der Natur und direkt am See können Brautpaare im Garten am Seerhein heiraten. | Bild: Johanna Maus

Sekt am See: Trauung unter freiem Himmel

Für Paare, die sich eine freie Trauung am Ufer mit eigenem Trauredner wünschen, ist der Veranstalter Sekt am See die richtige Adresse. Von einem Traubogen, über weiße Bänke mit Hussen bis hin zu Dekoration wie Lampions, Weinfässer oder Holzherzen – für Hochzeiten richtet das Team ein Uferstück auf der Insel Reichenau festlich her. Sollte das Wetter schlecht sein, findet die Zeremonie in einer Ausweichlocation statt. Trauredner und Musiker müssen selbst organisiert werden.

Kapazität: Maximal 80 Personen.

Maximal 80 Personen. Kosten: Die freie Trauung mit anschließendem Sektempfang ist ein all-inklusive-Paket. Die freie Trauung kostet ab 1.590 Euro. Der Sektempfang kostet pauschal 16,90 Euro pro Person (2.5 Stunden). Einen verlängerten Sektempfang gibt es gegen Aufpreis.

Die freie Trauung mit anschließendem Sektempfang ist ein all-inklusive-Paket. Die freie Trauung kostet ab 1.590 Euro. Der Sektempfang kostet pauschal 16,90 Euro pro Person (2.5 Stunden). Einen verlängerten Sektempfang gibt es gegen Aufpreis. Verfügbarkeit: Ausschließlich samstags zwischen 12 und 18 Uhr für maximal drei Stunden von Mai bis September. Für ihren Wunschtermin sollten Brautpaare im Januar des Vorjahres anfragen. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite des Anbieters.

In dieser Kulisse können Brautpaare eine freie Hochzeit mit bis zu 80 Gästen feiern. | Bild: Martin Wendt

Hedicke‘s Terracotta

Das Terracotta in Konstanz besteht aus einem Restaurant und einem Veranstaltungsbereich, einer Innenhofterrasse sowie einem 700 Quadratmeter großen Garten mit einer überdachten Terrasse. Das Team des Terracotta bietet einen All-in-one–Service: Es übernimmt auf Wunsch die komplette Planung – die Gastronomie und Cocktailbar, den Sekt-Empfang, Kaffee und Kuchen, Dekoration, Menükarten, Namensschilder, Fotografen, Musiker sowie Übernachtungsmöglichkeiten für die Gäste.

Kapazität: Maximal 150 Personen.

Maximal 150 Personen. Kosten: Pauschalangebote gibt es nicht, ein individuelles Preisangebot wird auf Nachfrage erstellt.

Pauschalangebote gibt es nicht, ein individuelles Preisangebot wird auf Nachfrage erstellt. Verfügbarkeit: Für ihren Wunschtermin sollten Paare etwa ein Jahr im Voraus anfragen. Manchmal sind auch kurzfristiger noch Termine frei. Weitere Infos gibt es unter www.terracotta-konstanz.de.

Der große Veranstaltungssaal des Terracotta verfügt über eine Bühne mit Theatervorhang sowie eine Soundanlage. | Bild: Maike Stork

Schloss Freudental

In einem Schloss zu heiraten wünschen sich wohl viele Paare. In Allensbach-Freudental ist genau das möglich – vom Sektempfang im Garten, Abendessen im Barocksaal bis zum Tanz in der Gewölbebar. Im Sommer kann zusätzlich der zwei Hektar große Schlossgarten genutzt werden. Bei Bedarf können Hochzeitsgäste direkt im Schloss übernachten – es stehen zwei Junior-Suiten, zwölf komfortable Doppelzimmer sowie ein Familienappartement zur Verfügung.

Kapazität: Zehn bis 95 Personen.

Zehn bis 95 Personen. Kosten: Auf Anfrage wird ein individuelles Angebot erstellt.

Auf Anfrage wird ein individuelles Angebot erstellt. Verfügbarkeit: Für ihren Wunschtermin sollte Brautpaare ein bis zwei Jahre im Voraus anfragen. Weitere Infos gibt es unter www.schloss-freudental.de.

(Archivbild) Mit zehn bis 95 Gästen können Brautpaare ihre Hochzeit auf Schloss Freudental feiern. | Bild: Stefan Arendt | SK-Archiv

Schloss Langenrain

In der Kirche heiraten, im Schloss feiern – das können Brautpaare im Schloss Langenrain, das in nächster Nähe zur Barockkirche St. Josef liegt. Dort kann Paare auch standesamtlich heiraten – ein Standesbeamter aus Allensbach wird dafür direkt zum Schloss kommen. Die Gräfin stellt Räumlichkeiten und Mobiliar bereit und auf Wunsch Kontakt zu Caterings sowie Musikern her. Insgesamt gibt es drei festliche Räumlichkeiten im Schloss: Den Kreuzgewölbekeller, die Schlossterrasse mit Blick über den Bodanrück sowie die Schlossscheune.

Kapazität: Zehn bis 160 Personen.

Zehn bis 160 Personen. Kosten: Auf Anfrage wird ein individuelles Angebot erstellt.

Auf Anfrage wird ein individuelles Angebot erstellt. Verfügbarkeit: Für ihren Wunschtermin sollten Brautpaare etwa ein Jahr im Voraus anfragen. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.schloss-langenrain.com.

Mit zehn bis 160 Gästen können Brautpaare im Schloss Langenrain ihre Hochzeit feiern. | Bild: Hanser, Oliver

Hotel Sankt Elisabeth Hegne

Das Tagungs- und Ferienhotel Sankt Elisabeth in Hegne verfügt über acht Räume in verschiedenen Größen, die für Hochzeiten gemietet werden können. Dabei bietet das Hotel einen Rundum-Service an – von Planung, über Dekoration bis zu Menü oder Buffet. All das wird nach dem Geschmack des Brautpaares individuell zusammengestellt.

Kapazität: Maximal 150 Personen.

Maximal 150 Personen. Kosten: Auf Anfrage wir ein individuelles Angebot erstellt.

Auf Anfrage wir ein individuelles Angebot erstellt. Verfügbarkeit: Für ihren Wunschtermin sollten Brautpaare etwa ein Jahr im Voraus anfragen. Weitere Infos finden Interessierte auf der Internetseite des Hotels.

Mit Seesicht können Brautpaare ihre Hochzeit im Hotel St. Elisabeth feiern. | Bild: Hotel St. Elisabeth/fm-foto.de

Insel Mainau

Umgeben von üppiger Pflanzenpracht können Heiratswillige sich auf der Insel Mainau das Ja-Wort geben. Kirchliche Trauungen werden in der Kirche St. Marien ausgerichtet. Standesamtliche Trauungen finden im Roten Salon im Schloss Mainau statt. Auch freie Trauungen sind möglich. Zum Abendessen in einem der Restaurants kann man zwischen zwei verschiedenen Menüs wählen. Gegen Aufpreis ist es auch möglich, im Palmenhaus zu speisen.

Kapazität: Freie Trauung: Maximal 120 Personen, standesamtliche/kirchliche Trauung: Maximal 100 Personen.

Freie Trauung: Maximal 120 Personen, standesamtliche/kirchliche Trauung: Maximal 100 Personen. Kosten: Der Preis für die kirchliche Trauung in der Kirche St. Marien beginnt bei 3.600 Euro (18 Gäste), für jeden weiteren Gast kommen 150 Euro dazu (Gäste, die nur den Aperitif nehmen sowie Kinder sind günstiger). Freie Trauungen kosten zusätzlich 1.700 Euro. Für standesamtliche Hochzeiten beträgt die Raummiete für den Roten Salon auf Schloss Mainau 450 Euro. Je üppiger die gewählten Speisen und Getränke, desto teuer.

Der Preis für die kirchliche Trauung in der Kirche St. Marien beginnt bei 3.600 Euro (18 Gäste), für jeden weiteren Gast kommen 150 Euro dazu (Gäste, die nur den Aperitif nehmen sowie Kinder sind günstiger). Freie Trauungen kosten zusätzlich 1.700 Euro. Für standesamtliche Hochzeiten beträgt die Raummiete für den Roten Salon auf Schloss Mainau 450 Euro. Je üppiger die gewählten Speisen und Getränke, desto teuer. Verfügbarkeit: Hochzeiten im Sommer sollten etwa eineinhalb bis zwei Jahre im Voraus angefragt werden, im Winter ist eine kurzfristigere Planung möglich. Mehr gibt es im Internet unter www.mainau.de/de/hochzeiten.

Auf der Insel Mainau ist es sogar möglich unter tropischen Pflanzen im Palmenhaus zu Abend zu essen. | Bild: PETER ALLGAIER BODENSEEBILDER.de

Mein Inselglück Reichenau

Im Hotel Mein Inselglück können Brautpaare im Restaurant, im Wintergarten, auf der Terrasse mit Seeblick oder im Abt-Berno-Saal feiern. Letzterer ist mit einem Beamer, einer Leinwand, Mikrofonen und einer Lautsprecheranlage sowie einer eigenen Küche ausgestattet. Im Wintergarten kann die Gesellschaft bis 22 Uhr feiern, danach wechselt man zur Hochzeitsparty in den Abt-Berno-Saal.

Kapazität: Maximal 100 Personen.

Maximal 100 Personen. Kosten: Bei einem Verzehr ab 5.000 Euro wird keine Raummiete berechnet, darunter wird bei einer geschlossenen Gesellschaft (ab 30 Personen) auf Euro 5.000 aufgerundet. Bei unter 30 Gästen wird keine geschlossene Gesellschaft und Mindestverzehr verlangt. Für den Raumwechsel vom Wintergarten in den Abt-Berno-Saal fallen pauschal 500 Euro an.

Bei einem Verzehr ab 5.000 Euro wird keine Raummiete berechnet, darunter wird bei einer geschlossenen Gesellschaft (ab 30 Personen) auf Euro 5.000 aufgerundet. Bei unter 30 Gästen wird keine geschlossene Gesellschaft und Mindestverzehr verlangt. Für den Raumwechsel vom Wintergarten in den Abt-Berno-Saal fallen pauschal 500 Euro an. Verfügbarkeit: Ihr Wunschdatum sollten Paare etwa ein Jahr im Voraus reservieren. Mit etwas Glück bekommt man auch kurzfristiger noch einen Termin. Weitere Infos zu Menükarten und Preisen gibt es unter meininselglueck.de.

Im Hotel Mein Inselglück können Brautpaare mit bis zu 100 Gästen feiern. | Bild: Hanser, Oliver

Pirmins Keller Insel Reichenau

In Pirmins Keller auf der Insel Reichenau können Brautpaare rustikal unter einem barockem Gewölbe feiern. Das Gebäude liegt im Herzen der Insel im Ortsteil Mittelzell. Das Catering muss selbst organisiert werden. Ausreichend Geschirr für alle Anlässe gibt es vor Ort.

Kapazität: Rund 50 Personen.

Rund 50 Personen. Kosten: Die Raummiete liegt bei 230 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Die Raummiete liegt bei 230 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Verfügbarkeit: Wer an seinem Wunschtermin heiraten möchte, sollte etwa ein halbes Jahr im Voraus anfragen. Mehr erfahren Interessierte auf der Internetseite von Pirmins Keller.

In Pirmins Keller auf der Insel Reichenau können Brautpaare eine rustikale Hochzeit mit bis zu 50 Gästen feiern. | Bild: Maike Stork

Dieser Artikel bietet eine Auswahl an Hochzeitslocations für verschiedene Budgets, Gästeanzahlen sowie Geschmäcker. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.