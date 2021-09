Konstanz vor 1 Stunde

Hochklassiges Segelspektakel vor Konstanz: Die Seestraße und das angrenzende Ufer wird zur Tribüne

Yachtclub Konstanz trägt die internationale Deutsche Meisterschaft der Nordischen Folkeboote aus. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, dem am Sonntag muss alles bereit sein. So viel Vorbereitung steckt in dem sportlichen Event, das durch die ehrenamtlichen Mitarbeiter gestemmt wird.