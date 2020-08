Konstanz vor 23 Minuten

Hoch verzinste Sparverträge und Verlagerung der Services ins Internet: Die Gründe für die geplante Stellen-Streichung der Sparkasse Bodensee

Am Freitag wurde bekannt, dass das größte Kreditinstitut am Bodensee bis Ende des kommenden Jahres 38 seiner derzeit 711 Stellen streichen will. Kündigungen soll es keine geben. Wirtschaftlich ist die Sparkasse stark angespannt. Auch, weil die Bilanz durch Tausende Altsparverträge mit jährlich mehreren Millionen Euro belastet wird.