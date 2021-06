Konstanz vor 1 Stunde

Hitlers Steigbügelhalter soll aus Konstanz verschwinden – Anwohner fordern die Umbenennung der Hindenburgstraße. Wie könnte die Straße zukünftig heißen?

In Konstanz gibt es sechs Straßen, die an Menschen erinnern, die heute umstritten sind. Eine dieser Personen ist Paul von Hindenburg. Im Stadtteil Petershausen ist eine Straße nach ihm benannt – und das soll sich bald ändern, wenn es nach den Anwohner geht. Sie haben zahlreiche Vorschläge, welchen Namen die Straße in Zukunft tragen könnte.