Die Beamten des Polizeireviers Konstanz haben in der Nacht auf Sonntag, 25. Juni, auf der Max-Stromeyer-Straße mehrere betrunkene E-Scooter- und Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Das geht aus einer Mitteilung der Pressestelle hervor.

Gegen 1 Uhr kontrollierten die Polizisten einen Fiat-Fahrer. Bei der Überprüfung des 46-Jährigen stellten sie Anzeichen für den Konsum von Alkohol fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 1,2 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste sein Auto stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Genauso erging es einem 39 Jahre alten Mann, der mit einem Mercedes unterwegs war und gegen 1.40 Uhr in die Kontrolle geriet. Bei ihm ergab ein Vortest einen Wert von knapp 0,7 Promille. Ebenfalls eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste eine Golf-Fahrerin, die um kurz nach 5 Uhr kontrolliert wurde. Auch bei der 24-Jährigen ergab ein Alkoholtest einen Wert von rund 1,1 Promille.

Mehrere E-Roller-Fahrer sind alkoholisiert unterwegs

Zudem erwischte die Polizei drei E-Scooter-Fahrer auf der Max-Stromeyer-Straße, die mit Vortestwerten zwischen 1,2 und knapp 1,7 Promille ebenfalls zu tief ins Glas geschaut hatten. Auch sie mussten die Elektro-Roller stehenlassen und die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten.

Ein weiterer Fall von Trunkenheit im Straßenverkehr, der leider mit Verletzungen endete, ereignete sich laut einer weiteren Polizeimeldung in der Nacht auf Sonntag in der Nähe der Alten Rheinbrücke. Dort stürzte ein betrunkener E-Scooter-Fahrer auf dem Susosteig. Der 23-Jährige war gegen 2 Uhr mit seinem Roller auf der Alten Rheinbrücke unterwegs.

Auf Höhe des dortigen Hotels fiel der junge Mann von seinem Gefährt und verletzte sich. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Ein Rettungswagen brachte den 23-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus, wo er zudem eine Blutprobe abgeben musste. Auch ihn erwartet nun eine Anzeige.

Alkohol im Verkehr – Was blüht den Angezeigten nun?

Die Polizei weist darauf hin: In Bezug auf Alkoholkonsum gelten für Fahrten mit dem E-Scooter dieselben Regeln und Grenzwerte wie beim Autofahren. Das heißt, wer mit über 0,5 Promille ohne Ausfallerscheinungen fährt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die in der Regel 500 Euro Geldbuße, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg nach sich zieht. Bei über 1,1 Promille liegt sogar eine Straftat vor. Und wenn der Fahrende alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigt, kann bereits ab 0,3 Promille eine Straftat vorliegen.

Zudem gilt absolutes Alkoholverbot, also die Null-Promille-Grenze für Personen unter 21 Jahren und Führerscheinneulinge in der Probezeit. Anschließend schreibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums: „Und Betäubungsmittel sind auf dem E-Scooter natürlich ebenfalls tabu!“