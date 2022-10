Aufregung am Donnerstagvormittag, 27. Oktober, in Dettingen: Feuerwehr und Polizei waren in die Straße Im Grund im Wohngebiet Schmidtenbühl geeilt, weil Anwohner den Notruf gewählt hatten. Der Grund: Brandgeruch.

Allerdings stellte sich die Lage vor Ort als ungefährlich heraus. Laut Feuerwehr-Pressesprecher Felix Ritter hatte ein elektrischer Lüfter in einem Haus wegen eines Defekts geschmort. Zu Rauchentwicklung oder gar einem Feuer sei es nicht gekommen.

Konstanz Brennende Gegenstände auf einer Waschmaschine – Feuerwehr rückt zu Großeinsatz in Wollmatingen aus Das könnte Sie auch interessieren

Das Gerät sei vom Netz getrennt worden, danach konnten die Retter wieder abrücken. Richtige Feuerwehrarbeit hätten die Kollegen des hauptamtlichen Bereichs und der Löschbereiche Dettingen und Dingelsdorf nicht leisten müssen.