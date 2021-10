Die neuen Räume der Galerie Geiger wurden am Sonntag mit einer spektakulären de-Vries-Ausstellung eröffnet. Das Quartier am Seerhein wird damit aufgewertet – und soll irgendwann der Innenstadt angehören.

Eröffnung, Vernissage, Startschuss: Der Umzug der Galerie Geiger vom Fischmarkt in den neuen Gebäudekomplex am Seerhein schräg unterhalb der Rheinbrücke war weit mehr als eine Neueröffnung rund 1,5 Kilometer entfernt vom alten Standort am