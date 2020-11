Heute ist Freitag, der 13. Aber bevor Sie jetzt schreiend und drei Kreuze schlagend in Ihre Wohnung zurückrennen, keine Sorge: Dieses Jahr ist doch schon alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Was soll jetzt noch passieren? Außerdem ist das eh totaler Quatsch mit diesem Aberglauben.

Wenn Sie, sagen wir mal, 50 sind – dann gab es in Ihrem Leben bisher ungefähr 85 Freitage, die auf den 13. Tag eines Monats gefallen sind. Mal ehrlich: Wie viele davon haben Sie ohne jeden Anflug von Pech überstanden? Oder von Schwefel. Lange hieß die 13 im deutschen Volksmund nämlich das „Dutzend des Teufels“. Wussten Sie nicht oder?

Wenn Sie als aufgeklärter, gefestigter Mensch sich heute unter andere Vertreter Ihrer Spezies wagen – am besten mit 13 Metern Abstand –, dann können Sie mit folgendem Hinweis noch belesener erscheinen: Die Angst vor der Zahl 13 nennt man Triskaidekaphobie (bitte sagen Sie das nicht 13-mal schnell hintereinander!), und die Furcht vor Freitag, dem 13., heißt Paraskavedekatriaphobie (ja, ich weiß, das kann man nicht mal unfallfrei lesen!).

Doch Schluss mit dem ausgegoogelten Streberwissen und hin zu ein wenig Zahlenakrobatik.

Es gibt jährlich mindestens einen Freitag, den 13., und maximal drei. In einem Nichtschaltjahr tritt die Höchstzahl immer dann auf, wenn es sich beim 13. Februar um einen Freitag handelt. Echte Unglücksjahre also, in denen das Elend früh beginnt und selbst sonst unerschütterliche Gemüter nicht ohne Sorge auf den Kalender blicken. Schauen wir doch mal auf die Aussichten für 2021: Der 13. Februar ist ein ... Samstag. Noch mal Glück gehabt!